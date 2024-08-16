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"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 16.08.2024
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13:01 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966576357.html
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 16.08.2024
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском
Владимира Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:01
2024-08-16T13:01
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
ричард блюменталь
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Поразительно, что Зеленский сидит за столом с двумя людьми (Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь – прим. Ред.), которые радуются, что он жертвует своей страной и молодыми поколениями украинцев ради чужой борьбы – борьбы, которая Украины никак не касается, а связана исключительно с идеологическим желанием обескровить Россию, вернуться к холодной войне. Это чистое безумие. И, полагаю, Зеленский гордится собой, потому что, когда все это закончится, он будет щедро вознагражден. Думаю, он отправится куда-нибудь в изгнание и будет вести хорошую жизнь. Но как же его страна? Его вообще волнует судьба его народа?" — сказал журналист.По его словам, прогноз американских политиков о том, что Украина будет сражаться до последнего своего гражданина, начинает уже сбываться.Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь во вторник на Украине провели встречу с Владимиром Зеленским.В пятницу газета Wall Street Journal писала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя".Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, ричард блюменталь, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), президентские выборы в сша, политика
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Ричард Блюменталь, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Президентские выборы в США, Политика
"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском

Журналист Мате: Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Поразительно, что Зеленский сидит за столом с двумя людьми (Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь – прим. Ред.), которые радуются, что он жертвует своей страной и молодыми поколениями украинцев ради чужой борьбы – борьбы, которая Украины никак не касается, а связана исключительно с идеологическим желанием обескровить Россию, вернуться к холодной войне. Это чистое безумие. И, полагаю, Зеленский гордится собой, потому что, когда все это закончится, он будет щедро вознагражден. Думаю, он отправится куда-нибудь в изгнание и будет вести хорошую жизнь. Но как же его страна? Его вообще волнует судьба его народа?" — сказал журналист.
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По его словам, прогноз американских политиков о том, что Украина будет сражаться до последнего своего гражданина, начинает уже сбываться.
Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь во вторник на Украине провели встречу с Владимиром Зеленским.
В пятницу газета Wall Street Journal писала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя".
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийРичард БлюментальВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Президентские выборы в СШАПолитика
 
 
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