https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966576357.html

"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском

"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 16.08.2024

"Гордится собой". На Западе резко высказались о Зеленском

Владимира Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:01

2024-08-16T13:01

2024-08-16T13:01

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украина

сша

россия

владимир зеленский

ричард блюменталь

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского устраивает гибель украинцев ради интересов США, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Поразительно, что Зеленский сидит за столом с двумя людьми (Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь – прим. Ред.), которые радуются, что он жертвует своей страной и молодыми поколениями украинцев ради чужой борьбы – борьбы, которая Украины никак не касается, а связана исключительно с идеологическим желанием обескровить Россию, вернуться к холодной войне. Это чистое безумие. И, полагаю, Зеленский гордится собой, потому что, когда все это закончится, он будет щедро вознагражден. Думаю, он отправится куда-нибудь в изгнание и будет вести хорошую жизнь. Но как же его страна? Его вообще волнует судьба его народа?" — сказал журналист.По его словам, прогноз американских политиков о том, что Украина будет сражаться до последнего своего гражданина, начинает уже сбываться.Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь во вторник на Украине провели встречу с Владимиром Зеленским.В пятницу газета Wall Street Journal писала, что нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя".Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, ричард блюменталь, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), президентские выборы в сша, политика