https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

Зеленский поставил на карту все — и проиграл

Зеленский поставил на карту все — и проиграл - РИА Новости, 16.08.2024

Зеленский поставил на карту все — и проиграл

Информационное сопровождение террористической операции киевского режима в Курской области изначально опиралось на неограниченную поддержку западных СМИ, которым РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:07

украина

россия

курская область

курская аэс

вооруженные силы украины

нато

аналитика

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Информационное сопровождение террористической операции киевского режима в Курской области изначально опиралось на неограниченную поддержку западных СМИ, которым выпала великая честь освещать "самую успешную операцию доблестных Вооруженных сил Украины с момента подлого вторжения русских орков, которая полностью перевернула ход войны, обнажила беспомощность русского военного гиганта на глиняных ногах и приблизила неизбежную победу Киева".Важность обеспечения именно информационно-психологической составляющей операции ВСУ была настолько высока, что практически все ее планирование было сосредоточено на массированной заготовке "новостных консервов": даже сейчас, когда наши войска проводят зачистку территорий и охотятся за разрозненными подразделениями укротеррористов, Киев упорно продвигает аргумент, что операция расширяется, предъявляя сделанные заранее и припрятанные до времени воодушевляющие картинки.Но тем забавнее наблюдать за синхронным изменением заголовков главных западных медиаресурсов согласно колебаниям "партийной линии", что совершенно не изменилось с самого момента появления западных газет на свет.Наверное, многие знают исторический анекдот про то, как переобувались французские газеты в 1815 году по мере приближения Наполеона к Парижу после его возвращения из ссылки:"Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан", "Людоед идет в Трассу", "Узурпатор вошел в Гренобль", "Бонапарт занял Лион", "Наполеон приближается к Фонтенбло", "Его императорское величество вступает в верный ему Париж".Примерно то же самое происходит и сейчас, за исключением того, что Наполеонов на Украине не наблюдается, а заголовки меняются в противоположном порядке.На следующий день после продвижения украинских сил на территорию России западные СМИ просто пухли от ликующих заголовков в стиле "Украинская армия знает, как удивлять", "Россия теперь осознает последствия своего вторжения на Украину" и даже "В войне произошел коренной перелом".На фоне безумных пораженческих сообщений от ряда ранее популярных российских диван-блогеров, рисующих стрелочки чуть ли не до Москвы, в комментариях западных экспертов, ранее приунывших от безрадостных перспектив Киева на всем протяжении фронта, начала проглядывать жгучая надежда: "А вдруг это оно? А вдруг чудо возможно? А вдруг Путин действительно испугается и сдастся?".Через пару дней тон заголовков значительно изменился: "Истинные цели операции Киева неясны", но при этом "Украина может получить серьезный рычаг по усилению своих переговорных позиций". Судя по всему, даже качественные украинские инфоконсервы не смогли перебить реальных новостей из Курской области с десятками горящих украинских танков и тысячами трупов в украинской военной форме.Вчера западные заголовки опять по щелчку пальцев поменялись на зависть трансгендерам-синхронистам на парижской Олимпиаде. Главные мотивы — "Зеленский сделал рискованную ставку, которая, скорее всего, не сыграет" и "Рискованная вылазка ВСУ может сыграть для них с противоположным результатом".Дошло до того, что один из известных западных мозговых центров, Responsible Statecraft, устроил целую конференцию западных суперэкспертов, которые должны были ответить на два вопроса: "Что это было?" и "Что теперь будет?".Суперэксперты почесали репы, тыквы и арбузы — и выдали следующие заключения.Суперэксперт 1: "В перспективе Украина, которая испытывает острую нехватку живой силы и вооружений, потеряет элитные ресурсы, которые нужны в других местах. Украинская атака напоминает самоубийственный прорыв немцев в 1944 году, который поначалу застал союзников врасплох, но потом привел к их поражению на Восточном фронте".Суперэксперт 2: "Долговременного эффекта не будет. Выжившие украинские силы будут вынуждены отступить из России".Суперэксперт 3: "Украина отвлекла силы от уже растянутых оборонительных порядков для рискованного наступления с эфемерными выгодами".Суперэксперт 4: "Вторжение строилось на предположении, что, если удастся захватить большие территории, включая Курскую АЭС, у Украины появится серьезный рычаг для переговоров на своих условиях — но российские контрмеры поставили на этом крест".Суперэксперт 5: "Украинское вторжение в Курскую область — колоссальный просчет, который ускорит поражение Киева".В общем и целом после первоначального воодушевления в западном экспертном сообществе воцарилось уныние, которое можно описать двумя словами — "не шмогла".Вчера появились подтверждения того, что вся операция была разработана при прямом участии военного и политического руководства стран НАТО, хотя они это категорически отрицали и отрицают до сих пор. В частности, официальный представитель Пентагона заявил, что "Украина не информировала США о неожиданном вторжении через границу в Южной России. Мы продолжаем выяснять у украинского руководства, в чем были их истинные цели и как все это будет работать в свете будущих переговоров".Впрочем, американцев невольно сдал с потрохами советник офиса Зеленского Подоляк, который проговорился, что "обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне".Очевидно, что западные кураторы Украины благословили террористическую вылазку, но поставили условие: если все выгорит, мы вас поддержим, а если нет — то каждый сам по себе и мы ничего не знаем.Не выгорело.Киевский режим ставил перед собой несколько задач: оттянуть российские войска с основного фронта, где ВСУ каждый день истекают кровью и откатываются назад; посеять в российском обществе панику и уныние; подорвать доверие к российскому руководству и в идеале спровоцировать политический кризис; показать себя перед покровителями большими молодцами и вытребовать больше денег и оружия; получить некие рычаги давления на Россию в свете потенциальных переговоров.Но получилось так, что ни одна из этих целей не была достигнута — и достигнута не будет, а по факту киевские террористы "добились" совершенно обратного: наш наступательный импульс на фронте только усилился, российское общество сплотилось, наше руководство продемонстрировало решительность и эффективность по купированию возникающих угроз, западные союзники Украины лишь убедились в неизбежности конца этого кровавого театра, а Россия с террористами переговоров вести не будет.Оголяя откатывающийся фронт, недопрезидент Зеленский наскреб по сусекам аж целую дивизию (по некоторым данным из западных источников, от 12 до 15 тысяч человек) и все имеющиеся в распоряжении вундервафли, но сейчас из них нашими войсками уже уничтожен минимум каждый четвертый террорист.Посредственный шоумен, по стечению обстоятельств ставший президентом Украины, решил сыграть с Россией в "Поле чудес", надеясь выиграть суперприз и банку с огурцами от телезрителей.Но Россия не верит в чудеса и вручную остановила террористическую шарманку на секторе "Теперь вам конец".

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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украина, россия, курская область, курская аэс, вооруженные силы украины, нато, аналитика