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В России увеличат зарплаты работников федеральных госучреждений - РИА Новости, 16.08.2024
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11:04 16.08.2024 (обновлено: 16:51 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/zarplata-1966544733.html
В России увеличат зарплаты работников федеральных госучреждений
В России увеличат зарплаты работников федеральных госучреждений - РИА Новости, 16.08.2024
В России увеличат зарплаты работников федеральных госучреждений
Заработные платы работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:04
2024-08-16T16:51
общество
россия
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Заработные платы работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба Минтруда РФ."С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах. Кроме того, это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии)."Повышение должностных окладов таких работников предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год", - отметила пресс-служба.
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общество, россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В России увеличат зарплаты работников федеральных госучреждений

Зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Заработные платы работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
«
"С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, и других сферах. Кроме того, это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).
"Повышение должностных окладов таких работников предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год", - отметила пресс-служба.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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