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Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак
Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и отразила 12 контратак, потери противника составили РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:16
2024-08-16T13:16
2024-08-16T13:16
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и отразила 12 контратак, потери противника составили до 3450 военнослужащих. "В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 12 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США и 34 автомобиля", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы группировка "Запад" поразила 36 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак
"Запад" за неделю нанес поражение формированиям девяти украинских бригад