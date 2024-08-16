https://ria.ru/20240816/zapad-1966579522.html

Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак

Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка "Запад" за неделю отразила 12 контратак

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и отразила 12 контратак, потери противника составили РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:16

2024-08-16T13:16

2024-08-16T13:16

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад и отразила 12 контратак, потери противника составили до 3450 военнослужащих. "В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 12 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США и 34 автомобиля", - добавили в МО РФ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы группировка "Запад" поразила 36 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, германия, вооруженные силы украины, безопасность