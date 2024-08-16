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Запад не хочет ассоциироваться с терроризмом Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 16.08.2024 (обновлено: 21:41 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966697062.html
Запад не хочет ассоциироваться с терроризмом Киева, заявила Захарова
Запад не хочет ассоциироваться с терроризмом Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 16.08.2024
Запад не хочет ассоциироваться с терроризмом Киева, заявила Захарова
Запад не хочет открыто ассоциироваться с террористическими действиями киевского режима, поскольку не сможет отмыться от них, хотя он уже к ним причастен,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:41
киев
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад не хочет открыто ассоциироваться с террористическими действиями киевского режима, поскольку не сможет отмыться от них, хотя он уже к ним причастен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Западные кураторы не хотят ассоциироваться с террористической деятельностью (Киева - ред.)... От этого Запад не отмоется, он не отмоется от этого, потому что эти преступления - уже дело рук западных политических элит и, конечно, натовской всей этой братии, но тем более он не отмоется, если начнет это приветствовать", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
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киев, петровский район, донецк, мария захарова, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Запад не хочет ассоциироваться с терроризмом Киева, заявила Захарова

Захарова: запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад не хочет открыто ассоциироваться с террористическими действиями киевского режима, поскольку не сможет отмыться от них, хотя он уже к ним причастен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Западные кураторы не хотят ассоциироваться с террористической деятельностью (Киева - ред.)... От этого Запад не отмоется, он не отмоется от этого, потому что эти преступления - уже дело рук западных политических элит и, конечно, натовской всей этой братии, но тем более он не отмоется, если начнет это приветствовать", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".
ВСУ в пятницу нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, начался сильный пожар. По данным Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевПетровский районДонецкМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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