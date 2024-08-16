https://ria.ru/20240816/yuani-1966508182.html

Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней

Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней - РИА Новости, 16.08.2024

Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней

Дефицит юаней в России можно ликвидировать в краткосрочной перспективе — достаточно подвижек со стороны обоих торговых партнеров, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:17

2024-08-16T02:17

2024-08-16T02:17

экономика

россия

китай

синергия

юань

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит юаней в России можно ликвидировать в краткосрочной перспективе — достаточно подвижек со стороны обоих торговых партнеров, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.Она уверена, что механизм мировой торговли в отвязке от доллара так или иначе продолжит развиваться. Если Пекин от такого механизма откажется, он потеряет трансграничные маршруты через Россию в условиях блокады прочих путей со стороны США и их партнеров. А значит, лишится огромных рынков сбыта, в том числе, европейского. Это для Пекина неприемлемо.Со своей стороны, российские торговые представители должны задействовать все возможные пути обхода санкций. "Комментарии о запредельной сложности проведения платежей особенно странно звучат со стороны квазигосударственных российских банков, которые призваны решать вопросы международных расчетов, а не рассказывать о сложностях их решения", - уверена Копылова.По ее словам, в Китае достаточно банков, готовых искать возможности для проведения сделок. Российские финансовые организации тоже должны это делать, а не цепляться за привычные схемы работы с Западом.

https://ria.ru/20240731/yuani-1963052687.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, китай, синергия, юань