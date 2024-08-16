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Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней - РИА Новости, 16.08.2024
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02:17 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/yuani-1966508182.html
Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней
Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней - РИА Новости, 16.08.2024
Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней
Дефицит юаней в России можно ликвидировать в краткосрочной перспективе — достаточно подвижек со стороны обоих торговых партнеров, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:17
2024-08-16T02:17
экономика
россия
китай
синергия
юань
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит юаней в России можно ликвидировать в краткосрочной перспективе — достаточно подвижек со стороны обоих торговых партнеров, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.Она уверена, что механизм мировой торговли в отвязке от доллара так или иначе продолжит развиваться. Если Пекин от такого механизма откажется, он потеряет трансграничные маршруты через Россию в условиях блокады прочих путей со стороны США и их партнеров. А значит, лишится огромных рынков сбыта, в том числе, европейского. Это для Пекина неприемлемо.Со своей стороны, российские торговые представители должны задействовать все возможные пути обхода санкций. "Комментарии о запредельной сложности проведения платежей особенно странно звучат со стороны квазигосударственных российских банков, которые призваны решать вопросы международных расчетов, а не рассказывать о сложностях их решения", - уверена Копылова.По ее словам, в Китае достаточно банков, готовых искать возможности для проведения сделок. Российские финансовые организации тоже должны это делать, а не цепляться за привычные схемы работы с Западом.
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экономика, россия, китай, синергия, юань
Экономика, Россия, Китай, Синергия, Юань
Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней

Доцент Копылова: дефицит юаней в России можно ликвидировать в ближайшее время

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дефицит юаней в России можно ликвидировать в краткосрочной перспективе — достаточно подвижек со стороны обоих торговых партнеров, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова.
Она уверена, что механизм мировой торговли в отвязке от доллара так или иначе продолжит развиваться. Если Пекин от такого механизма откажется, он потеряет трансграничные маршруты через Россию в условиях блокады прочих путей со стороны США и их партнеров. А значит, лишится огромных рынков сбыта, в том числе, европейского. Это для Пекина неприемлемо.
Со своей стороны, российские торговые представители должны задействовать все возможные пути обхода санкций. "Комментарии о запредельной сложности проведения платежей особенно странно звучат со стороны квазигосударственных российских банков, которые призваны решать вопросы международных расчетов, а не рассказывать о сложностях их решения", - уверена Копылова.
По ее словам, в Китае достаточно банков, готовых искать возможности для проведения сделок. Российские финансовые организации тоже должны это делать, а не цепляться за привычные схемы работы с Западом.
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