https://ria.ru/20240816/yakushev-1966608530.html

Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой

Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой - РИА Новости, 16.08.2024

Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой

Ситуация в Курске достаточно напряженная, но управляемая, власти работают эффективно, спокойно, много волонтеров, в пунктах временного размещения есть все... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:46

2024-08-16T14:46

2024-08-16T14:46

специальная военная операция на украине

курск

тюмень

курская область

владимир якушев

единая россия

молодая гвардия

общероссийский народный фронт

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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Ситуация в Курске достаточно напряженная, но управляемая, власти работают эффективно, спокойно, много волонтеров, в пунктах временного размещения есть все необходимое, заявил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время визита в Тюмень. "Буквально ночью прибыл из Курска. Ситуация там достаточно напряженная, но управляемая… Власти работают очень эффективно, спокойно, выдержанно. И то, что я увидел, что сделано по отношению к людям, …заслуживает самых высоких оценок с точки зрения управленческих решений, которые были приняты. В ПВР все есть, у людей все есть, все организовано, люди находятся в очень хороших и достойных условиях", - сообщил Якушев, отметив, что в прямом общении они все это подтвердили. По словам Якушева, в регионе сейчас очень много волонтеров со всей страны из "Молодой Гвардии", "Единой России", Общероссийского народного фронта, просто добрые люди стекаются в Курскую область для того, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации. Гуманитарных грузов также достаточно, география поставок - от южных регионов до Дальнего Востока, при этом первой на склад гуманитарного груза пришла фура из Якутии. "Мы сегодня, как всегда, сплочены, мы единая команда, мы выдержим это новое испытание, достойно ответим на него и разберемся со всеми проблемами, которые есть. И, конечно же, решим все, что необходимо решить в рамках специальной военной операции и антитеррористической операции, которая сегодня проходит на Курской земле", - выразил уверенность Якушев.

https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html

https://ria.ru/20240816/bundestag-1966595837.html

курск

тюмень

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, тюмень, курская область, владимир якушев, единая россия, молодая гвардия , общероссийский народный фронт, безопасность