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Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/yakushev-1966608530.html
Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой
Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой - РИА Новости, 16.08.2024
Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой
Ситуация в Курске достаточно напряженная, но управляемая, власти работают эффективно, спокойно, много волонтеров, в пунктах временного размещения есть все... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:46
2024-08-16T14:46
специальная военная операция на украине
курск
тюмень
курская область
владимир якушев
единая россия
молодая гвардия
общероссийский народный фронт
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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Ситуация в Курске достаточно напряженная, но управляемая, власти работают эффективно, спокойно, много волонтеров, в пунктах временного размещения есть все необходимое, заявил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время визита в Тюмень. "Буквально ночью прибыл из Курска. Ситуация там достаточно напряженная, но управляемая… Власти работают очень эффективно, спокойно, выдержанно. И то, что я увидел, что сделано по отношению к людям, …заслуживает самых высоких оценок с точки зрения управленческих решений, которые были приняты. В ПВР все есть, у людей все есть, все организовано, люди находятся в очень хороших и достойных условиях", - сообщил Якушев, отметив, что в прямом общении они все это подтвердили. По словам Якушева, в регионе сейчас очень много волонтеров со всей страны из "Молодой Гвардии", "Единой России", Общероссийского народного фронта, просто добрые люди стекаются в Курскую область для того, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации. Гуманитарных грузов также достаточно, география поставок - от южных регионов до Дальнего Востока, при этом первой на склад гуманитарного груза пришла фура из Якутии. "Мы сегодня, как всегда, сплочены, мы единая команда, мы выдержим это новое испытание, достойно ответим на него и разберемся со всеми проблемами, которые есть. И, конечно же, решим все, что необходимо решить в рамках специальной военной операции и антитеррористической операции, которая сегодня проходит на Курской земле", - выразил уверенность Якушев.
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курск, тюмень, курская область, владимир якушев, единая россия, молодая гвардия , общероссийский народный фронт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курск, Тюмень, Курская область, Владимир Якушев, Единая Россия, Молодая гвардия , Общероссийский народный фронт, Безопасность
Якушев назвал ситуацию в Курске управляемой

Якушев: ситуация в Курске напряженная, но управляемая

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Ситуация в Курске достаточно напряженная, но управляемая, власти работают эффективно, спокойно, много волонтеров, в пунктах временного размещения есть все необходимое, заявил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время визита в Тюмень.
"Буквально ночью прибыл из Курска. Ситуация там достаточно напряженная, но управляемая… Власти работают очень эффективно, спокойно, выдержанно. И то, что я увидел, что сделано по отношению к людям, …заслуживает самых высоких оценок с точки зрения управленческих решений, которые были приняты. В ПВР все есть, у людей все есть, все организовано, люди находятся в очень хороших и достойных условиях", - сообщил Якушев, отметив, что в прямом общении они все это подтвердили.
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По словам Якушева, в регионе сейчас очень много волонтеров со всей страны из "Молодой Гвардии", "Единой России", Общероссийского народного фронта, просто добрые люди стекаются в Курскую область для того, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации.
Гуманитарных грузов также достаточно, география поставок - от южных регионов до Дальнего Востока, при этом первой на склад гуманитарного груза пришла фура из Якутии.
"Мы сегодня, как всегда, сплочены, мы единая команда, мы выдержим это новое испытание, достойно ответим на него и разберемся со всеми проблемами, которые есть. И, конечно же, решим все, что необходимо решить в рамках специальной военной операции и антитеррористической операции, которая сегодня проходит на Курской земле", - выразил уверенность Якушев.
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Специальная военная операция на УкраинеКурскТюменьКурская областьВладимир ЯкушевЕдиная РоссияМолодая гвардияОбщероссийский народный фронтБезопасность
 
 
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