https://ria.ru/20240816/yakhta-1966633434.html
В сочинском порту загорелась яхта
В сочинском порту загорелась яхта - РИА Новости, 16.08.2024
В сочинском порту загорелась яхта
Яхта площадью 10 квадратных метров загорелась в морском торговом порту Сочи, возгорание локализовано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:25
2024-08-16T16:25
2024-08-16T16:32
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 16 авг – РИА Новости. Яхта площадью 10 квадратных метров загорелась в морском торговом порту Сочи, возгорание локализовано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Горела яхта, 10м2, пожарные МЧС России уже локализовали", - сказано в сообщении краевого МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации возгорания привлекались пять спасателей, использовалась одна единица техники, отметили спасатели. Как пояснил РИА Новости генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, возгорание произошло в районе яхтенной стоянки, возможной причиной могла стать детонация паров бензина, уточнил он. "Тушить начали в эту же минуту, средства пожаротушения сработали штатно", - сказал Прозоров. В начале июля также сообщалось о взрыве на катере в морском торговом порту Сочи во время заправки судна, пострадавших не было. Как позже поясняли в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, причиной ЧП могла стать детонация паров топлива в отсеке машинного отделения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В сочинском порту загорелась яхта
В порту Сочи загорелась яхта площадью 10 кв метров, возгорание локализовали
СОЧИ, 16 авг – РИА Новости. Яхта площадью 10 квадратных метров загорелась в морском торговом порту Сочи, возгорание локализовано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«
"Горела яхта, 10м2, пожарные МЧС России уже локализовали", - сказано в сообщении краевого МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации возгорания привлекались пять спасателей, использовалась одна единица техники, отметили спасатели.
Как пояснил РИА Новости генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, возгорание произошло в районе яхтенной стоянки, возможной причиной могла стать детонация паров бензина, уточнил он. "Тушить начали в эту же минуту, средства пожаротушения сработали штатно", - сказал Прозоров.
В начале июля также сообщалось о взрыве на катере в морском торговом порту Сочи во время заправки судна, пострадавших не было. Как позже поясняли в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК
России, причиной ЧП могла стать детонация паров топлива в отсеке машинного отделения.