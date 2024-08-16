https://ria.ru/20240816/yakhta-1966633434.html

В сочинском порту загорелась яхта

В сочинском порту загорелась яхта - РИА Новости, 16.08.2024

В сочинском порту загорелась яхта

Яхта площадью 10 квадратных метров загорелась в морском торговом порту Сочи, возгорание локализовано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:25

2024-08-16T16:25

2024-08-16T16:32

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 16 авг – РИА Новости. Яхта площадью 10 квадратных метров загорелась в морском торговом порту Сочи, возгорание локализовано, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Горела яхта, 10м2, пожарные МЧС России уже локализовали", - сказано в сообщении краевого МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, к ликвидации возгорания привлекались пять спасателей, использовалась одна единица техники, отметили спасатели. Как пояснил РИА Новости генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, возгорание произошло в районе яхтенной стоянки, возможной причиной могла стать детонация паров бензина, уточнил он. "Тушить начали в эту же минуту, средства пожаротушения сработали штатно", - сказал Прозоров. В начале июля также сообщалось о взрыве на катере в морском торговом порту Сочи во время заправки судна, пострадавших не было. Как позже поясняли в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, причиной ЧП могла стать детонация паров топлива в отсеке машинного отделения.

https://ria.ru/20240703/vzryv-1957186292.html

россия

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)