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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 16.08.2024 (обновлено: 23:44 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vzryvy-1966711092.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР и городе Селидово, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:43
2024-08-16T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
красноармейск
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР и городе Селидово, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Покровске и Селидово", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу Красноармейск, и призвал жителей эвакуироваться. В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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красноармейск
донецкая народная республика
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в мире, жкх, красноармейск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово

"Страна": в подконтрольном Киеву Красноармейске и Селидово прогремели взрывы

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР и городе Селидово, сообщает украинское издание "Страна".
«
"Сообщают о взрывах в Покровске и Селидово", - говорится в публикации Telegram-канала издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу Красноармейск, и призвал жителей эвакуироваться.
В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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