Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово
"Страна": в подконтрольном Киеву Красноармейске и Селидово прогремели взрывы
© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР и городе Селидово, сообщает украинское издание "Страна".
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"Сообщают о взрывах в Покровске и Селидово", - говорится в публикации Telegram-канала издания.
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Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу Красноармейск, и призвал жителей эвакуироваться.
В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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