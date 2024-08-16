https://ria.ru/20240816/vzryvy-1966711092.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово - РИА Новости, 16.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Красноармейске и Селидово

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР и городе Селидово, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:43

2024-08-16T23:43

2024-08-16T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

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красноармейск

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР и городе Селидово, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Покровске и Селидово", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу Красноармейск, и призвал жителей эвакуироваться. В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

киев

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Наталья Макарова

в мире, жкх, красноармейск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины