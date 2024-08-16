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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Взрывы прогремели в пятницу в Павлограде и Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:51
2024-08-16T16:51
2024-08-16T16:51
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Павлограде и Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Павлограде в Днепропетровской области слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Спустя некоторое время "Общественное" сообщило о взрыве в Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
"Общественное": в Павлограде и Днепропетровске прогремели взрывы