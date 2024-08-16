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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в пятницу в районе города Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:36
2024-08-16T10:36
2024-08-16T10:36
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в районе города Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах были слышны взрывы, предположительно, за городом, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 09.35 мск, тревога звучит в Сумской области почти час. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области на фоне воздушной тревоги