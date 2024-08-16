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Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿ - РИА Новости, 16.08.2024
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22:15 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/vystavka-1966703358.html
Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿
Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿ - РИА Новости, 16.08.2024
Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿
Выставка трофейной техники НАТО завершает работу в Тюмени, следующим пунктом ее размещения может стать Сибирский федеральный округ, сообщил полномочный... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:15
2024-08-16T22:15
тюмень
челябинская область
ямал
владимир якушев
единая россия
нато
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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Выставка трофейной техники НАТО завершает работу в Тюмени, следующим пунктом ее размещения может стать Сибирский федеральный округ, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев после осмотра выставки в Тюмени. Организаторами выставки трофейной техники "Сила V правде - гордость и победа" являются Центральный военный округ, партия "Единая Россия", полпредство и регионы Уральского федерального округа. Она уже побывала в Свердловской, Курганской, Челябинской областях. В Тюмени она работает с 5 по 17 августа. На очереди - Югра и Ямал. "У Центрального военного округа есть планы дальше отправить выставку в Сибирский федеральный округ. Если организационно субъекты округа готовы будут принять технику, переместить, разместить и все это организовать, то она переместится сейчас в Сибирский федеральный округ. Если вдруг пойдут какие-то отказы, то выставка из Тюмени поедет в Ханты-Мансийский автономный округ", - сообщил Якушев. Полпред отметил, что помимо 14 трофеев, к выставке каждый регион добавляет свои экспозиции, различные активности. В Тюмени она дополнена современной техникой и вооружением, представленными Тюменским высшим военно-инженерным училищем, павильоном "Молодой Гвардии" и "Единой России" с интерактивами, в том числе по тактической медицине, и так далее. Интерес во всех регионах к выставке повышенный, посещаемость очень высокая. "Мне кажется, проект достаточно удачный. Наши люди хотят действительно знать, с чем сегодня сталкиваются наши ребята на передовой. Это современная техника, но нам есть что противопоставить. И несмотря на все заявления, что эта техника неубиваемая, мы видим, что она точно также поражается. И Министерство обороны, наши вооруженные силы, ребята на передовой находят варианты, как эту технику остановить", - поделился мнением Якушев.
https://ria.ru/20240816/vystavka-1966699790.html
https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html
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тюмень, челябинская область, ямал, владимир якушев, единая россия, нато, югра
Тюмень, Челябинская область, Ямал, Владимир Якушев, Единая Россия, НАТО, Югра
Выставка трофейной техники может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿

Выставка трофейной техники НАТО может переехать в Сибирский федеральный округ ﻿

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники
Выставка трофейного вооружения и техники - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка трофейного вооружения и техники . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Выставка трофейной техники НАТО завершает работу в Тюмени, следующим пунктом ее размещения может стать Сибирский федеральный округ, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев после осмотра выставки в Тюмени.
Организаторами выставки трофейной техники "Сила V правде - гордость и победа" являются Центральный военный округ, партия "Единая Россия", полпредство и регионы Уральского федерального округа. Она уже побывала в Свердловской, Курганской, Челябинской областях. В Тюмени она работает с 5 по 17 августа. На очереди - Югра и Ямал.
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«
"У Центрального военного округа есть планы дальше отправить выставку в Сибирский федеральный округ. Если организационно субъекты округа готовы будут принять технику, переместить, разместить и все это организовать, то она переместится сейчас в Сибирский федеральный округ. Если вдруг пойдут какие-то отказы, то выставка из Тюмени поедет в Ханты-Мансийский автономный округ", - сообщил Якушев.
Полпред отметил, что помимо 14 трофеев, к выставке каждый регион добавляет свои экспозиции, различные активности. В Тюмени она дополнена современной техникой и вооружением, представленными Тюменским высшим военно-инженерным училищем, павильоном "Молодой Гвардии" и "Единой России" с интерактивами, в том числе по тактической медицине, и так далее. Интерес во всех регионах к выставке повышенный, посещаемость очень высокая.
«
"Мне кажется, проект достаточно удачный. Наши люди хотят действительно знать, с чем сегодня сталкиваются наши ребята на передовой. Это современная техника, но нам есть что противопоставить. И несмотря на все заявления, что эта техника неубиваемая, мы видим, что она точно также поражается. И Министерство обороны, наши вооруженные силы, ребята на передовой находят варианты, как эту технику остановить", - поделился мнением Якушев.
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ТюменьЧелябинская областьЯмалВладимир ЯкушевЕдиная РоссияНАТОЮгра
 
 
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