https://ria.ru/20240816/vystavka-1966655956.html

В "Домодедово" открылась выставка "Герои-летчики ВОВ"

В "Домодедово" открылась выставка "Герои-летчики ВОВ" - РИА Новости, 16.08.2024

В "Домодедово" открылась выставка "Герои-летчики ВОВ"

Выставка "Герои-летчики Великой Отечественной войны", приуроченная ко Дню воздушного флота, открылась в аэропорту "Домодедово", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:32

2024-08-16T17:32

2024-08-16T17:32

общество

россия

александр покрышкин

иван кожедуб

валентина гризодубова

домодедово (аэропорт)

музей победы

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Выставка "Герои-летчики Великой Отечественной войны", приуроченная ко Дню воздушного флота, открылась в аэропорту "Домодедово", рассказали РИА Новости в авиагавани. "В московском аэропорту "Домодедово" стартовал совместный проект воздушной гавани и Музея Победы - фотовыставка "Герои-летчики Великой Отечественной войны", приуроченная ко Дню воздушного флота", - отметили в пресс-службе аэропорта. В "Домодедово" отметили, что на 18 стендах представлены фото из фондов музея и информация об авиаторах, которые внесли значительный вклад в победу. Среди них и легендарные летчики, такие как Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, Валентина Гризодубова, а также менее известные имена. Выставка продлится до 18 сентября на втором этаже пассажирского терминала, сегмент Т2. "В этом году мы договорились о стратегическом партнерстве с Музеем Победы. Первым совместным проектом стала выставка "Герои-летчики Великой Отечественной войны", - отметила директор по маркетинговым коммуникациям аэропорта "Домодедово" Юлия Шадрина. Музей Победы впервые представляет свою выставку на площадке одного из крупнейших аэропортов России, добавил гендиректор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html

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общество, россия, александр покрышкин, иван кожедуб , валентина гризодубова, домодедово (аэропорт), музей победы