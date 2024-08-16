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Молодые педагоги Челябинской области получат стимулирующие выплаты

Молодые педагоги Челябинской области получат стимулирующие выплаты - РИА Новости, 16.08.2024

Молодые педагоги Челябинской области получат стимулирующие выплаты

Молодые педагоги в Челябинской области с нового учебного года будут получать единовременные стимулирующие выплаты до 140 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:34

2024-08-16T12:34

2024-08-16T12:34

челябинская область

алексей текслер

социальные выплаты

педагоги

учителя

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Молодые педагоги в Челябинской области с нового учебного года будут получать единовременные стимулирующие выплаты до 140 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора региона Алексея Текслера с нового учебного года молодые педагоги в Челябинской области смогут получить стимулирующую выплату. На новую меру поддержки смогут рассчитывать молодые педагоги, отработавшие полный 2023/2024 учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе. Выплату они смогут получить уже в сентябре", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. "Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка – это важно", – подчеркнул Алексей Текслер. К категории молодых специалистов относятся педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не осуществлявшие педагогическую деятельность, уточняется в сообщении. Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тысяч рублей - при стаже работы 1 год, 100 тысяч рублей - при стаже 2 года, 140 тысяч рублей - при стаже 3 года, добавляется в сообщении. По данным правительства региона, на сегодняшний день более 800 молодых педагогов претендуют на новую стимулирующую выплату. По словам министра науки и образования Челябинской области Виталия Литке, региональная выплата предназначена именно для молодых педагогов, которые сразу после окончания учебного заведения идут работать по специальности. "Это особенно важно в самом начале профессионального пути, так как дает возможность поддержать педагога до момента получения квалификационной категории, а также доплат за стаж", - сказал министр РИА Новости. Он также отметил, что для учителей действуют и другие программы и инструменты: "Земский учитель", конкурсы педагогического мастерства: "Лидер в образовании", "Сердце отдаю детям", "Учитель года", "Педагогический дебют". "Последний конкурс нацелен опять-таки на специалистов, только начинающих свой путь в педагогической профессии. Так же получают признание и заслуги те учителя, кто давно трудится в сфере образования - 28 учителей Челябинской области в этом году отмечены федеральной премией за достижения в педагогической деятельности", - сказал Литке. Учитель истории и обществознания образовательного центра №5 Челябинска Алексей Сычев рассказал, что новость о введении региональных выплат для молодых педагогов узнал "в режиме реального времени" еще 13 июня, когда присутствовал на обращении губернатора к законодательному собранию региона. "Среди моих знакомых много педагогов, которые работают в школах. Работа трудная, отнимает много физических и моральных сил, времени. И для молодого специалиста в первые 2-3 года это создает много поводов задуматься: "А точно это мое? А та ли эта работа, которая мне нужна". И в эти моменты очень важна поддержка. Самая разная: поддержка семьи, коллектива, в котором ты работаешь, руководства школы. И не менее ценно ощущать поддержку со стороны региональных властей, которая показывает заинтересованность в тебе как специалисте", - сказал он РИА Новости. По мнению Сычева, тут уже дело не только в финансовой мотивации трудиться ради денег, что, безусловно, важно, но и в том, что морально чувствуешь свою важность для общества, для власти. "И это ощущение значимости мотивирует и подстёгивает тебя трудиться дальше", - добавил он.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, социальные выплаты, педагоги, учителя