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Выборы в парламент Севастополя начнутся досрочно - РИА Новости, 16.08.2024
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18:02 16.08.2024 (обновлено: 18:45 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vybory-1966663541.html
Выборы в парламент Севастополя начнутся досрочно
Выборы в парламент Севастополя начнутся досрочно - РИА Новости, 16.08.2024
Выборы в парламент Севастополя начнутся досрочно
Избирком Севастополя утвердил на заседании в пятницу решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:02
2024-08-16T18:45
политика
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Избирком Севастополя утвердил на заседании в пятницу решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона, сообщила председатель комиссии Нина Фаустова. С 28 августа в восьми приграничных регионах России может проходить досрочное голосование. Так, речь идет о Республике Крым, Краснодарском Крае, Запорожской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской области и городе Севастополь, сообщили ранее в ЦИК РФ. "Севастопольская городская избирательная комиссия приняла решение о том, что в городе на выборах депутатов заксобрания будет применяться досрочное голосование с 28 августа.... Формы голосования – в помещениях для голосования и голосование вне помещения – то есть на дому. Придомового голосования в Севастополе не будет. Приоритетом для голосования для нас является безопасность", – сказал Фаустова журналистам. Шестого, 7 и 8 сентября севастопольцы также смогут голосовать как на участках, так и на дому, добавила она. Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России, ЕР, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах. Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.
https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html
севастополь
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политика, севастополь, россия, республика крым, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Севастополь, Россия, Республика Крым, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Выборы в парламент Севастополя начнутся досрочно

Выборы в парламент Севастополя для безопасности стартуют досрочно — с 28 августа

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Избирком Севастополя утвердил на заседании в пятницу решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона, сообщила председатель комиссии Нина Фаустова.
С 28 августа в восьми приграничных регионах России может проходить досрочное голосование. Так, речь идет о Республике Крым, Краснодарском Крае, Запорожской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской области и городе Севастополь, сообщили ранее в ЦИК РФ.
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"Севастопольская городская избирательная комиссия приняла решение о том, что в городе на выборах депутатов заксобрания будет применяться досрочное голосование с 28 августа.... Формы голосования – в помещениях для голосования и голосование вне помещения – то есть на дому. Придомового голосования в Севастополе не будет. Приоритетом для голосования для нас является безопасность", – сказал Фаустова журналистам.
Шестого, 7 и 8 сентября севастопольцы также смогут голосовать как на участках, так и на дому, добавила она.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России, ЕР, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.
Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
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