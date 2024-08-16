Выборы в парламент Севастополя начнутся досрочно
Выборы в парламент Севастополя для безопасности стартуют досрочно — с 28 августа
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Избирком Севастополя утвердил на заседании в пятницу решение о досрочном голосовании с 28 августа на выборах депутатов законодательного собрания региона, сообщила председатель комиссии Нина Фаустова.
С 28 августа в восьми приграничных регионах России может проходить досрочное голосование. Так, речь идет о Республике Крым, Краснодарском Крае, Запорожской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской области и городе Севастополь, сообщили ранее в ЦИК РФ.
"Севастопольская городская избирательная комиссия приняла решение о том, что в городе на выборах депутатов заксобрания будет применяться досрочное голосование с 28 августа.... Формы голосования – в помещениях для голосования и голосование вне помещения – то есть на дому. Придомового голосования в Севастополе не будет. Приоритетом для голосования для нас является безопасность", – сказал Фаустова журналистам.
Шестого, 7 и 8 сентября севастопольцы также смогут голосовать как на участках, так и на дому, добавила она.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в третий раз с 2014 года 2019 года, в местном парламенте 24 места. На 16 мест в заксобрании претендуют кандидаты по партийным спискам, в выборах примут участие партия Коммунисты России, ЕР, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия-За правду. Восемь мест в парламенте займут кандидаты, участвующие в выборах на одномандатных избирательных округах.
Избирком Севастополя утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования по городскому и по одномандатным избирательным округам – по 304 тысячи штук - всего 608 тысяч.