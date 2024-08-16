Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ
Bloomberg: на Западе испугались раскола из-за вторжения ВСУ в Курскую область
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные чиновники опасаются, что повлекшее гибель мирных жителей нападение ВСУ на Курскую область, которое в РФ назвали провокацией и терактом, может посеять раздор среди союзников Киева, ряд поддерживающих Украину стран уже высказывают озабоченность из-за атаки публично или в частном порядке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц на Западе.
"Некоторые высказали опасения публично и в частном порядке, указывая на возможность того, что эскалация боев может отвлечь столь необходимые (украинские - ред.) войска от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди покровителей Киева", - говорится в сообщении.
По словам высокопоставленного чиновника, чье мнение приводит агентство, на Западе считают, что Киев неудачно выбрал время для нападения на Курскую область. Кроме того, определенное недовольство союзников Украины вызывает отсутствие ясности относительно целей данного шага Киева.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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