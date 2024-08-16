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Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 16.08.2024 (обновлено: 00:17 17.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vsu-1966693662.html
Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ
Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ
Западные чиновники опасаются, что повлекшее гибель мирных жителей нападение ВСУ на Курскую область, которое в РФ назвали провокацией и терактом, может посеять... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-16T20:55
2024-08-17T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
киев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные чиновники опасаются, что повлекшее гибель мирных жителей нападение ВСУ на Курскую область, которое в РФ назвали провокацией и терактом, может посеять раздор среди союзников Киева, ряд поддерживающих Украину стран уже высказывают озабоченность из-за атаки публично или в частном порядке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц на Западе. "Некоторые высказали опасения публично и в частном порядке, указывая на возможность того, что эскалация боев может отвлечь столь необходимые (украинские - ред.) войска от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди покровителей Киева", - говорится в сообщении. По словам высокопоставленного чиновника, чье мнение приводит агентство, на Западе считают, что Киев неудачно выбрал время для нападения на Курскую область. Кроме того, определенное недовольство союзников Украины вызывает отсутствие ясности относительно целей данного шага Киева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/bouz-1966680892.html
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
россия
курская область
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в мире, россия, курская область, киев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Запад боится разобщения из-за нападения ВСУ на Курскую область, пишут СМИ

Bloomberg: на Западе испугались раскола из-за вторжения ВСУ в Курскую область

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западные чиновники опасаются, что повлекшее гибель мирных жителей нападение ВСУ на Курскую область, которое в РФ назвали провокацией и терактом, может посеять раздор среди союзников Киева, ряд поддерживающих Украину стран уже высказывают озабоченность из-за атаки публично или в частном порядке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц на Западе.
"Некоторые высказали опасения публично и в частном порядке, указывая на возможность того, что эскалация боев может отвлечь столь необходимые (украинские - ред.) войска от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди покровителей Киева", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Идиотское решение". На Западе высказались о шаге Зеленского
Вчера, 19:46
По словам высокопоставленного чиновника, чье мнение приводит агентство, на Западе считают, что Киев неудачно выбрал время для нападения на Курскую область. Кроме того, определенное недовольство союзников Украины вызывает отсутствие ясности относительно целей данного шага Киева.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Зеленский поставил на карту все — и проиграл
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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