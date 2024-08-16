ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ
Испанские СМИ: связь Starlink не работает при нападении ВСУ у российских границ
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Участвующие в террористическом нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink, она не работает, пишут испанские СМИ.
Как сообщается, украинцы вынуждены прибегать к радиосвязи.
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.
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