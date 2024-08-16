https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html

ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ

ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024

ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ

Участвующие в террористическом нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink, она не работает, пишут испанские СМИ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:35

2024-08-16T12:35

2024-08-16T12:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Участвующие в террористическом нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink, она не работает, пишут испанские СМИ. Как сообщается, украинцы вынуждены прибегать к радиосвязи. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.

https://ria.ru/20240813/minoborony-1965835997.html

https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины