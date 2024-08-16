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ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/vsu-1966570922.html
ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ
ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ
Участвующие в террористическом нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink, она не работает, пишут испанские СМИ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:35
2024-08-16T12:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Участвующие в террористическом нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink, она не работает, пишут испанские СМИ. Как сообщается, украинцы вынуждены прибегать к радиосвязи. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965835997.html
https://ria.ru/20240815/desantniki-1966301249.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
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Новости
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ не могут пользоваться Starlink при атаке у российских границ, пишут СМИ

Испанские СМИ: связь Starlink не работает при нападении ВСУ у российских границ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Участвующие в террористическом нападении на Курскую область украинские военные не могут пользоваться связью Starlink, она не работает, пишут испанские СМИ.
Как сообщается, украинцы вынуждены прибегать к радиосвязи.
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
13 августа, 05:21
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Кадры уничтожения антенн Starlink ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Российские десантники уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
15 августа, 05:16
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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