"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Эксперт Голдштейн: атака ВСУ на Курскую область неразумна
© Минобороны РоссииБоевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
© Минобороны России
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери украинской армии, заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн в беседе с американским изданием Responsible Statecraft.
"Можно задать законные вопросы относительно целесообразности нового наступления. Потери для атакующей стороны неизбежно высоки, особенно в обстоятельствах, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи", — отметил он.
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По мнению Голдштейна, эта операция ВСУ значительно ослабляет остальные участки фронта, чем может воспользоваться российская армия. Эксперт пришел к выводу, что такой шаг Украины приведет к еще большей общей эскалации.
Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.