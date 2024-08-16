https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html

"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери украинской армии, заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:38

2024-08-16T10:38

2024-08-16T15:24

курская область

россия

валерий герасимов

апты алаудинов

владимир путин

вооруженные силы украины

азия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери украинской армии, заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн в беседе с американским изданием Responsible Statecraft."Можно задать законные вопросы относительно целесообразности нового наступления. Потери для атакующей стороны неизбежно высоки, особенно в обстоятельствах, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи", — отметил он.По мнению Голдштейна, эта операция ВСУ значительно ослабляет остальные участки фронта, чем может воспользоваться российская армия. Эксперт пришел к выводу, что такой шаг Украины приведет к еще большей общей эскалации.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html

https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html

курская область

россия

азия

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курская область, россия, валерий герасимов, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, азия