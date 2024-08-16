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"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
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10:38 16.08.2024 (обновлено: 15:24 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html
"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери украинской армии, заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:38
2024-08-16T15:24
курская область
россия
валерий герасимов
апты алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
азия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери украинской армии, заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн в беседе с американским изданием Responsible Statecraft."Можно задать законные вопросы относительно целесообразности нового наступления. Потери для атакующей стороны неизбежно высоки, особенно в обстоятельствах, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи", — отметил он.По мнению Голдштейна, эта операция ВСУ значительно ослабляет остальные участки фронта, чем может воспользоваться российская армия. Эксперт пришел к выводу, что такой шаг Украины приведет к еще большей общей эскалации.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240815/oruzhie-1966322348.html
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курская область, россия, валерий герасимов, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, азия
Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Азия
"Законные вопросы": в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Эксперт Голдштейн: атака ВСУ на Курскую область неразумна

© Минобороны РоссииБоевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом Ланцет, в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Минобороны России
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области нелогичны, поскольку они только увеличивают потери украинской армии, заявил эксперт по Азии при Университете Брауна Лайл Голдштейн в беседе с американским изданием Responsible Statecraft.
"Можно задать законные вопросы относительно целесообразности нового наступления. Потери для атакующей стороны неизбежно высоки, особенно в обстоятельствах, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи", — отметил он.
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По мнению Голдштейна, эта операция ВСУ значительно ослабляет остальные участки фронта, чем может воспользоваться российская армия. Эксперт пришел к выводу, что такой шаг Украины приведет к еще большей общей эскалации.
Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Курская областьРоссияВалерий ГерасимовАпты АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАзия
 
 
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