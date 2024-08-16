https://ria.ru/20240816/vsu-1966529884.html

WSJ: нападение на Курскую область ухудшит ситуацию для ВСУ

WSJ: нападение на Курскую область ухудшит ситуацию для ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

WSJ: нападение на Курскую область ухудшит ситуацию для ВСУ

Нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:26

2024-08-16T09:26

2024-08-16T09:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

красногоровка

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта и не "оправдает себя", пишет газета Wall Street Journal. Как пишет издание, нападение на Курскую область "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию" для ВСУ. "У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - заявил газете командир 21-го батальона ВСУ, который на прошлой неделе находился в районе Красногоровки. Он пожаловался на то, что только около 20% потерь батальона восполняют мобилизованными. Помимо этого, по его словам, солдаты истощены. По данным Wall Street Journal, Киев тем временем перебрасывает свои силы с восточного фронта в Курскую область, оставляя подразделения "еще более растянутыми". Как сообщается, украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей. "Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три", - сказал 45-летний майор украинских сил, который последние два месяца находится в районе Часова Яра. По его словам, из-за нехватки людей, в окопы вынуждены отправлять тыловой персонал. Как отмечает издание, учитывая нехватку военных на других направлениях, украинские военные выражают сомнения в том, что атака на Курскую область "оправдает себя". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966347636.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965679880.html

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966522435.html

курская область

россия

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, красногоровка, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире