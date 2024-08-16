У погибшего в Курской области волонтера Ковалева остались жена и ребенок
У погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева остались жена и ребенок
© Фото : Общероссийский народный фронтДавид Соколов и Николай Ковалёв
© Фото : Общероссийский народный фронт
Давид Соколов и Николай Ковалёв
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. У погибшего в результате атаки киевского режима в Курской области, волонтера Народного фронта, медика Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.
Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен.
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
«
"Николай Ковалев — медик гуманитарной миссии молодежного крыла "Народного фронта". Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета ДонГУ, тоже активно занимался волонтерской деятельностью и часто выезжал в прифронтовые районы помогать мирным жителям. У Николая остались жена и маленький ребенок", - говорится в сообщении.
Другой погибший - Давид Соколов, окончил исторический факультет ДонГУ. В 2022 году в первые дни СВО ушел добровольцем на фронт. После возвращения окончил бакалавриат по направлению "Политология", подал документы на обучение в магистратуре. Принимал активное участие в общественной жизни, занимался волонтерством, был координатором "Народного фронта", стал депутатом молодежного парламента Донецкой Народной Республики.
«
"Минобрнауки России выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших студентов. Светлая память павшим героям!" - заключили в ведомстве.