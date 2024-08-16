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У погибшего в Курской области волонтера Ковалева остались жена и ребенок - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/volonter-1966676048.html
У погибшего в Курской области волонтера Ковалева остались жена и ребенок
У погибшего в Курской области волонтера Ковалева остались жена и ребенок - РИА Новости, 16.08.2024
У погибшего в Курской области волонтера Ковалева остались жена и ребенок
У погибшего в результате атаки киевского режима в Курской области, волонтера Народного фронта, медика Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:02
2024-08-16T19:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. У погибшего в результате атаки киевского режима в Курской области, волонтера Народного фронта, медика Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен. "Николай Ковалев — медик гуманитарной миссии молодежного крыла "Народного фронта". Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета ДонГУ, тоже активно занимался волонтерской деятельностью и часто выезжал в прифронтовые районы помогать мирным жителям. У Николая остались жена и маленький ребенок", - говорится в сообщении. Другой погибший - Давид Соколов, окончил исторический факультет ДонГУ. В 2022 году в первые дни СВО ушел добровольцем на фронт. После возвращения окончил бакалавриат по направлению "Политология", подал документы на обучение в магистратуре. Принимал активное участие в общественной жизни, занимался волонтерством, был координатором "Народного фронта", стал депутатом молодежного парламента Донецкой Народной Республики. "Минобрнауки России выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших студентов. Светлая память павшим героям!" - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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курская область
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курская область, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика
У погибшего в Курской области волонтера Ковалева остались жена и ребенок

У погибшего в Курской области волонтера Николая Ковалева остались жена и ребенок

© Фото : Общероссийский народный фронтДавид Соколов и Николай Ковалёв
Давид Соколов и Николай Ковалёв - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Общероссийский народный фронт
Давид Соколов и Николай Ковалёв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. У погибшего в результате атаки киевского режима в Курской области, волонтера Народного фронта, медика Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.
Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
«
"Николай Ковалев — медик гуманитарной миссии молодежного крыла "Народного фронта". Молодой человек учился на втором курсе исторического факультета ДонГУ, тоже активно занимался волонтерской деятельностью и часто выезжал в прифронтовые районы помогать мирным жителям. У Николая остались жена и маленький ребенок", - говорится в сообщении.
Другой погибший - Давид Соколов, окончил исторический факультет ДонГУ. В 2022 году в первые дни СВО ушел добровольцем на фронт. После возвращения окончил бакалавриат по направлению "Политология", подал документы на обучение в магистратуре. Принимал активное участие в общественной жизни, занимался волонтерством, был координатором "Народного фронта", стал депутатом молодежного парламента Донецкой Народной Республики.
«
"Минобрнауки России выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших студентов. Светлая память павшим героям!" - заключили в ведомстве.
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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