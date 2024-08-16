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VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.08.2024
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15:17 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/vk_fest-1966617305.html
VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге
VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.08.2024
VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге
VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:17
2024-08-16T15:17
санкт-петербург
москва
vk fest
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах доступны на сайте.В 2025 году фестиваль соберёт гостей в пяти городах. В Санкт-Петербурге — 28–29 июня, в Москве — 12–13 июля. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля будут известны позже.VK Fest 2024 объединил в пяти городах 205 тысяч гостей, фестиваль впервые прошёл в Уфе и Красноярске. Он побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. На крупнейшем фестивале страны выступили 277 селебрити и работала 161 развлекательная зона.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, москва, vk fest, вконтакте
Санкт-Петербург, Москва, VK Fest, ВКонтакте

VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге

© Фото : пресс-служба ВКонтактеVK Fest 2025
VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах доступны на сайте.
В 2025 году фестиваль соберёт гостей в пяти городах. В Санкт-Петербурге — 28–29 июня, в Москве — 12–13 июля. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля будут известны позже.
VK Fest 2024 объединил в пяти городах 205 тысяч гостей, фестиваль впервые прошёл в Уфе и Красноярске. Он побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. На крупнейшем фестивале страны выступили 277 селебрити и работала 161 развлекательная зона.
Посетители на фестивале VK Fest в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
VK Fest 2024 прошел в пяти городах и собрал рекордные 205 тысяч человек
15 июля, 15:21
 
Санкт-ПетербургМоскваVK FestВКонтакте
 
 
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