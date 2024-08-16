https://ria.ru/20240816/vk_fest-1966617305.html
VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге
VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.08.2024
VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге
VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:17
2024-08-16T15:17
2024-08-16T15:17
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах доступны на сайте.В 2025 году фестиваль соберёт гостей в пяти городах. В Санкт-Петербурге — 28–29 июня, в Москве — 12–13 июля. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля будут известны позже.VK Fest 2024 объединил в пяти городах 205 тысяч гостей, фестиваль впервые прошёл в Уфе и Красноярске. Он побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. На крупнейшем фестивале страны выступили 277 селебрити и работала 161 развлекательная зона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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