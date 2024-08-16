https://ria.ru/20240816/vk_fest-1966617305.html

VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге

VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.08.2024

VK Fest анонсировал даты фестиваля на 2025 год в Москве и Санкт-Петербурге

VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:17

2024-08-16T15:17

2024-08-16T15:17

санкт-петербург

москва

vk fest

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966611814_0:290:2048:1442_1920x0_80_0_0_3ee38c952d9ff697c143945c0263bb08.png

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. VK Fest открывает раннюю продажу билетов на 2025 год: их можно купить на open-air в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на два фестивальных дня в этих городах доступны на сайте.В 2025 году фестиваль соберёт гостей в пяти городах. В Санкт-Петербурге — 28–29 июня, в Москве — 12–13 июля. Остальные города, даты и площадки проведения фестиваля будут известны позже.VK Fest 2024 объединил в пяти городах 205 тысяч гостей, фестиваль впервые прошёл в Уфе и Красноярске. Он побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. На крупнейшем фестивале страны выступили 277 селебрити и работала 161 развлекательная зона.

https://ria.ru/20240715/vk_fest-1959789094.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, москва, vk fest, вконтакте