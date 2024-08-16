Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/viza-1966554747.html
Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания
Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания - РИА Новости, 16.08.2024
Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания
Постановление правительства РФ включает возможность оформления визы России в стране пребывания с разрешением на проживание на более 180 дней, заявила РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:34
2024-08-16T11:34
россия
мария захарова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151641/56/1516415626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11a8308377274dbc3a39b45056b307ab.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постановление правительства РФ включает возможность оформления визы России в стране пребывания с разрешением на проживание на более 180 дней, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 15 августа подписано постановление правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335" по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам. "Кроме того, постановление актуализирует условие, предусмотренное абзацем первым пункта 9.1 Положения, и подразумевает возможность оформления и выдачи российской визы иностранному гражданину, находящемуся в государстве, не являющемся государством его гражданской принадлежности, только при условии наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в этой стране более 180 дней (ранее – более 90 дней)", - сказала она, комментируя документ. "Введение данного императива обуславливается тем, что в настоящее время эмиграционное законодательство ряда иностранных государств допускает непрерывное временное пребывание в них иностранных граждан в течение срока, превышающего 90 дней (как правило, до 180 дней), что создает нежелательные преференции гражданам государств, отказывающих в выдаче виз российским гражданам в третьих странах, и, таким образом, ставит их в привилегированное положение по отношению к нашим гражданам", - пояснила она. Кроме того, добавила Захарова, "не исключаем возможность недобросовестного использования упомянутых миграционных правил третьих стран для получения российских виз гражданами иностранных государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой, с целью затруднить условия проведения проверочных мероприятий для выявления сведений о возможной причастности к экстремистской деятельности или терроризму". "Вместе с тем данное требование не распространяется на иностранцев, находящихся в государстве, не являющемся государством их гражданской принадлежности, и обращающихся за оформлением транзитной визы, так как зачастую их возвращение на родину возможно лишь путем транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием альтернативных маршрутов следования", - заключила она.
https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html
https://ria.ru/20240418/mid-1940702854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151641/56/1516415626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_367e158098e16af84fa1b607991f4873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, общество
Россия, Мария Захарова, Общество
Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания

Захарова рассказала, как можно будет оформить российскую визу для транзита

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи
Пассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Пассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постановление правительства РФ включает возможность оформления визы России в стране пребывания с разрешением на проживание на более 180 дней, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
15 августа подписано постановление правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335" по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках
21 июня, 07:38
"Кроме того, постановление актуализирует условие, предусмотренное абзацем первым пункта 9.1 Положения, и подразумевает возможность оформления и выдачи российской визы иностранному гражданину, находящемуся в государстве, не являющемся государством его гражданской принадлежности, только при условии наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в этой стране более 180 дней (ранее – более 90 дней)", - сказала она, комментируя документ.
«
"Введение данного императива обуславливается тем, что в настоящее время эмиграционное законодательство ряда иностранных государств допускает непрерывное временное пребывание в них иностранных граждан в течение срока, превышающего 90 дней (как правило, до 180 дней), что создает нежелательные преференции гражданам государств, отказывающих в выдаче виз российским гражданам в третьих странах, и, таким образом, ставит их в привилегированное положение по отношению к нашим гражданам", - пояснила она.
Кроме того, добавила Захарова, "не исключаем возможность недобросовестного использования упомянутых миграционных правил третьих стран для получения российских виз гражданами иностранных государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой, с целью затруднить условия проведения проверочных мероприятий для выявления сведений о возможной причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
"Вместе с тем данное требование не распространяется на иностранцев, находящихся в государстве, не являющемся государством их гражданской принадлежности, и обращающихся за оформлением транзитной визы, так как зачастую их возвращение на родину возможно лишь путем транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием альтернативных маршрутов следования", - заключила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД
18 апреля, 05:49
 
РоссияМария ЗахароваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала