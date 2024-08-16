https://ria.ru/20240816/viza-1966554747.html

Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания

Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания - РИА Новости, 16.08.2024

Иностранцы смогут оформлять российскую визу в стране пребывания

Постановление правительства РФ включает возможность оформления визы России в стране пребывания с разрешением на проживание на более 180 дней, заявила РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:34

2024-08-16T11:34

2024-08-16T11:34

россия

мария захарова

общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Постановление правительства РФ включает возможность оформления визы России в стране пребывания с разрешением на проживание на более 180 дней, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 15 августа подписано постановление правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335" по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам. "Кроме того, постановление актуализирует условие, предусмотренное абзацем первым пункта 9.1 Положения, и подразумевает возможность оформления и выдачи российской визы иностранному гражданину, находящемуся в государстве, не являющемся государством его гражданской принадлежности, только при условии наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в этой стране более 180 дней (ранее – более 90 дней)", - сказала она, комментируя документ. "Введение данного императива обуславливается тем, что в настоящее время эмиграционное законодательство ряда иностранных государств допускает непрерывное временное пребывание в них иностранных граждан в течение срока, превышающего 90 дней (как правило, до 180 дней), что создает нежелательные преференции гражданам государств, отказывающих в выдаче виз российским гражданам в третьих странах, и, таким образом, ставит их в привилегированное положение по отношению к нашим гражданам", - пояснила она. Кроме того, добавила Захарова, "не исключаем возможность недобросовестного использования упомянутых миграционных правил третьих стран для получения российских виз гражданами иностранных государств, представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой, с целью затруднить условия проведения проверочных мероприятий для выявления сведений о возможной причастности к экстремистской деятельности или терроризму". "Вместе с тем данное требование не распространяется на иностранцев, находящихся в государстве, не являющемся государством их гражданской принадлежности, и обращающихся за оформлением транзитной визы, так как зачастую их возвращение на родину возможно лишь путем транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием альтернативных маршрутов следования", - заключила она.

https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940702854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мария захарова, общество