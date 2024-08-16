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Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных
Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных - РИА Новости, 16.08.2024
Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных
Июльская жара вернется в центр европейской части России на выходных, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:14
2024-08-16T03:14
2024-08-16T03:14
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Июльская жара вернется в центр европейской части России на выходных, воздух прогреется до 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Лето, причем не августовское, а июльское, возвращается. Достаточно резкие изменения, если еще в понедельник на этой неделе температура была ниже нормы на 3 градуса, это была уже сентябрьская погода, то в воскресенье температура будет выше нормы на 4 градуса", - сказал Вильфанд. По его словам, уже в пятницу в Москве и соседних областях температура будет около 23-24 градусов, в субботу ночные температуры повысятся до 10-12 градусов, днем будет 25-27. В воскресенье ночью столбик термометра поднимется до 15 градусов, днем - до 28, сообщил синоптик. При этом он отметил, что местами на выходных возможен кратковременный дождь. "Дальше - устойчивый период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно", - добавил метеоролог.
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россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары на выходных
Вильфанд: июльская жара вернется в Центральную Россию на выходных