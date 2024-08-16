https://ria.ru/20240816/viking-1966213437.html

Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года

Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года - РИА Новости, 16.08.2024

Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года

Командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время конфликта. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:00

2024-08-16T07:00

2024-08-16T07:55

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время конфликта.По словам бойца, который воевал в рядах ополченцев еще в Славянске в 2014 году, радикальные отличия заметны даже в сравнении с 2022 годом."Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и "крылья" для разведки. Уже появляются и наземные дроны", — отметил он в беседе с РИА Новости.В частности, одну из подобных машин подразделение должно вскоре получить — эвакуационный робот с рукой-манипулятором."Такая техника сейчас очень актуальна, ведь при попытке вытащить раненых мы теряем больше людей, чем при штурме, — опять-таки из-за засилья дронов", — отметил комбат.

https://ria.ru/20240816/dron-1966511422.html

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украина

славянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, славянск, угледар