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Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года - РИА Новости, 16.08.2024
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07:00 16.08.2024 (обновлено: 07:55 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/viking-1966213437.html
Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года
Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года - РИА Новости, 16.08.2024
Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года
Командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время конфликта. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:00
2024-08-16T07:55
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время конфликта.По словам бойца, который воевал в рядах ополченцев еще в Славянске в 2014 году, радикальные отличия заметны даже в сравнении с 2022 годом."Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и "крылья" для разведки. Уже появляются и наземные дроны", — отметил он в беседе с РИА Новости.В частности, одну из подобных машин подразделение должно вскоре получить — эвакуационный робот с рукой-манипулятором."Такая техника сейчас очень актуальна, ведь при попытке вытащить раненых мы теряем больше людей, чем при штурме, — опять-таки из-за засилья дронов", — отметил комбат.
https://ria.ru/20240816/dron-1966511422.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Славянск, Угледар
Российский комбат рассказал, как изменилась СВО за два года

Командир Барс-23 Викинг: характер боевых действий за два года сильно изменился

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный рассказал, как менялась манера ведения боевых действий за время конфликта.
По словам бойца, который воевал в рядах ополченцев еще в Славянске в 2014 году, радикальные отличия заметны даже в сравнении с 2022 годом.
«
"Если в начале в нашем подразделении было только два дрона, то сейчас с обеих сторон есть разные виды БПЛА — и FPV, и коптеры со сбросами, и "крылья" для разведки. Уже появляются и наземные дроны", — отметил он в беседе с РИА Новости.
В частности, одну из подобных машин подразделение должно вскоре получить — эвакуационный робот с рукой-манипулятором.
"Такая техника сейчас очень актуальна, ведь при попытке вытащить раненых мы теряем больше людей, чем при штурме, — опять-таки из-за засилья дронов", — отметил комбат.
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