https://ria.ru/20240816/veto-1966599283.html

Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по "российскому влиянию"

Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 16.08.2024

Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по "российскому влиянию"

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, ликвидирующий комиссию по так называемому "российскому влиянию". РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:16

2024-08-16T14:16

2024-08-16T14:16

в мире

россия

польша

белоруссия

дональд туск

анджей дуда

томаш шмидт (судья)

право и справедливость

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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, ликвидирующий комиссию по так называемому "российскому влиянию". Речь идет о созданной во время правления PiS (Партия "Право и справедливость" - ред.) комиссии по исследованию "российского влияния в 2007-2022 годах". В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила "частичный отчет" и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции. "Президент Польской республики Анджей Дуда на основании статьи 122 Конституции Республики Польша от 2 апреля 1997 г., отказался подписать закон от 24 июля 2024 г. О ликвидации государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 гг. и 16 августа 2024 г. передал сейму закон для повторного рассмотрения", - говорится в сообщении канцелярии польского лидера. Данная комиссия была учреждена в 2023 году и должна была изучить "российское влияние", якобы оказывавшееся на решения польских властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии. Однако в Польше в настоящее время работает действует новая комиссия по "российскому влиянию". С инициативой ее создания выступил премьер Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Недавно Туск пообещал, что первый рапорт этой комиссии содержащий выводы по результатам ее работы будет представлен 29 октября. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.

https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html

https://ria.ru/20240816/polsha-1966571898.html

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в мире, россия, польша, белоруссия, дональд туск, анджей дуда, томаш шмидт (судья), право и справедливость