https://ria.ru/20240816/veteran-1966610890.html

В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.08.2024

В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

Старейший ветеран Великой Отечественной войны из подмосковных Химок Иван Кривошеев скончался на 104-м году жизни, он участвовал в боях под Сталинградом и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:56

2024-08-16T14:56

2024-08-16T14:56

сталинград

прага

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Старейший ветеран Великой Отечественной войны из подмосковных Химок Иван Кривошеев скончался на 104-м году жизни, он участвовал в боях под Сталинградом и встретил победу в Праге, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале. "На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы – Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-ом артиллерийском полку 302-ой стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй", - рассказал Волошин. Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом. Победу встретил в Праге – 9 мая 1945 года. Ветеран награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", двумя "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", нагрудным знаком "Освободителю Донбасса".

https://ria.ru/20240615/veteran-1953113802.html

https://ria.ru/20240123/veteran-1922865998.html

сталинград

прага

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сталинград, прага, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)