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В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.08.2024
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14:56 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/veteran-1966610890.html
В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 16.08.2024
В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
Старейший ветеран Великой Отечественной войны из подмосковных Химок Иван Кривошеев скончался на 104-м году жизни, он участвовал в боях под Сталинградом и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:56
2024-08-16T14:56
сталинград
прага
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Старейший ветеран Великой Отечественной войны из подмосковных Химок Иван Кривошеев скончался на 104-м году жизни, он участвовал в боях под Сталинградом и встретил победу в Праге, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале. "На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы – Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-ом артиллерийском полку 302-ой стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй", - рассказал Волошин. Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом. Победу встретил в Праге – 9 мая 1945 года. Ветеран награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", двумя "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", нагрудным знаком "Освободителю Донбасса".
https://ria.ru/20240615/veteran-1953113802.html
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сталинград, прага, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Сталинград, Прага, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

В Подмосковье умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев

© Фото : Волошин LIVE/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Волошин LIVE/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Старейший ветеран Великой Отечественной войны из подмосковных Химок Иван Кривошеев скончался на 104-м году жизни, он участвовал в боях под Сталинградом и встретил победу в Праге, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.
"На 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны из Химок, участник Сталинградской битвы – Иван Никитович Кривошеев. Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-ом артиллерийском полку 302-ой стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй", - рассказал Волошин.
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Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана
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Кривошеев участвовал в боях под Сталинградом. Победу встретил в Праге – 9 мая 1945 года.
Ветеран награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", двумя "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", нагрудным знаком "Освободителю Донбасса".
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СталинградПрагаМосковская область (Подмосковье)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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