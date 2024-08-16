https://ria.ru/20240816/vasileva-1966643456.html
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева - РИА Новости, 16.08.2024
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:03
2024-08-16T17:03
2024-08-16T19:26
культура
гомель
екатерина васильева (актриса)
малый театр
культура
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645323_0:67:467:330_1920x0_80_0_0_97cc7ff1e72fb532ad9696901783cf85.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра."В Малый театр пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой", — говорится в сообщении.В театре также выразили соболезнования родным и близким артистки. "Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины. Глубоко скорбим вместе с ними", — отметили коллеги. Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011-м окончила ВТУ им. М. С. Щепкина. По окончании училища она была принята в труппу Малого театра. Ее дебютом на прославленной сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной "Последний срок". На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, среди которых Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле" и другие.
гомель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645323_0:39:468:389_1920x0_80_0_0_3e672d4db9aacbc673c0bf2234d0f848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гомель, екатерина васильева (актриса), малый театр, культура, новости культуры
Культура, Гомель, Екатерина Васильева (актриса), Малый театр, Культура, Новости культуры
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в возрасте 37 лет