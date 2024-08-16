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Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева - РИА Новости, 16.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:03 16.08.2024 (обновлено: 19:26 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vasileva-1966643456.html
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева - РИА Новости, 16.08.2024
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:03
2024-08-16T19:26
культура
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екатерина васильева (актриса)
малый театр
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра.&quot;В Малый театр пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой&quot;, — говорится в сообщении.В театре также выразили соболезнования родным и близким артистки. "Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины. Глубоко скорбим вместе с ними", — отметили коллеги. Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011-м окончила ВТУ им. М. С. Щепкина. По окончании училища она была принята в труппу Малого театра. Ее дебютом на прославленной сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной "Последний срок". На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, среди которых Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле" и другие.
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гомель, екатерина васильева (актриса), малый театр, культура, новости культуры
Культура, Гомель, Екатерина Васильева (актриса), Малый театр, Культура, Новости культуры
Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в возрасте 37 лет

© Фото : Малый театр/TelegramАктриса Екатерина Васильева
Актриса Екатерина Васильева - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Малый театр/Telegram
Актриса Екатерина Васильева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра.
«

Малый театр пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой", — говорится в сообщении.

В театре также выразили соболезнования родным и близким артистки. "Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины. Глубоко скорбим вместе с ними", — отметили коллеги.
Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011-м окончила ВТУ им. М. С. Щепкина. По окончании училища она была принята в труппу Малого театра. Ее дебютом на прославленной сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной "Последний срок". На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, среди которых Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле" и другие.
 
КультураГомельЕкатерина Васильева (актриса)Малый театрКультураНовости культуры
 
 
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