https://ria.ru/20240816/vasileva-1966643456.html

Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева - РИА Новости, 16.08.2024

Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:03

2024-08-16T17:03

2024-08-16T19:26

культура

гомель

екатерина васильева (актриса)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева умерла от несчастного случая в возрасте 37 лет, сообщили в Telegram-канале театра."В Малый театр пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой", — говорится в сообщении.В театре также выразили соболезнования родным и близким артистки. "Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины. Глубоко скорбим вместе с ними", — отметили коллеги. Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011-м окончила ВТУ им. М. С. Щепкина. По окончании училища она была принята в труппу Малого театра. Ее дебютом на прославленной сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной "Последний срок". На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, среди которых Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле" и другие.

гомель

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гомель, екатерина васильева (актриса), малый театр, культура, новости культуры