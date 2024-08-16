https://ria.ru/20240816/uslugi-1966558294.html

Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб

Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб - РИА Новости, 16.08.2024

Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб

Региональная лизинговая компания Ярославской области в этом году оказала услуги на 107 миллионов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:58

2024-08-16T11:58

2024-08-16T11:58

ярославская область

ярославская область

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Региональная лизинговая компания Ярославской области в этом году оказала услуги на 107 миллионов рублей, сообщает правительство региона. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сейчас в регионе зафиксировано более 246 тысяч субъектов МСП, включая ИП и самозанятых, и предприниматели могут получить помощь в продвижении своих услуг за рубеж. Учрежденный правительством области Центр экспорта Ярославской области в январе-июне оказал более 500 услуг субъектам МСП. "В Ярославской области предприниматели могут взять оборудование в лизинг по льготным ставкам. Это даст им возможность приобрести недостающее оснащение для разных направлений: металлообработки, медицины, текстильной отрасли и многого другого", – рассказал министр инвестиций и промышленности Александр Ольхов. В правительстве региона подвели промежуточные итоги работы в этом направлении. "Благодаря поддержке правительства области всего за первое полугодие 2024 года Региональная лизинговая компания оказала поддержку девяти получателям на сумму 107 миллионов рублей. В рамках оказанной поддержки закуплено 13 единиц оборудования для сфер металлообработки, медицины, изготовления бетона и бетонных изделий, производства пакетов и текстильной промышленности", - говорится в сообщении. Отмечается также, что по реализуемому в регионе правительством области нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" Региональным центром инжиниринга за 6 месяцев 2024 года оказано 16 комплексных услуг.

https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html

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ярославская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)