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Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб - РИА Новости, 16.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:58 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/uslugi-1966558294.html
Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб
Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб - РИА Новости, 16.08.2024
Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб
Региональная лизинговая компания Ярославской области в этом году оказала услуги на 107 миллионов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:58
2024-08-16T11:58
ярославская область
ярославская область
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Региональная лизинговая компания Ярославской области в этом году оказала услуги на 107 миллионов рублей, сообщает правительство региона. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сейчас в регионе зафиксировано более 246 тысяч субъектов МСП, включая ИП и самозанятых, и предприниматели могут получить помощь в продвижении своих услуг за рубеж. Учрежденный правительством области Центр экспорта Ярославской области в январе-июне оказал более 500 услуг субъектам МСП. "В Ярославской области предприниматели могут взять оборудование в лизинг по льготным ставкам. Это даст им возможность приобрести недостающее оснащение для разных направлений: металлообработки, медицины, текстильной отрасли и многого другого", – рассказал министр инвестиций и промышленности Александр Ольхов. В правительстве региона подвели промежуточные итоги работы в этом направлении. "Благодаря поддержке правительства области всего за первое полугодие 2024 года Региональная лизинговая компания оказала поддержку девяти получателям на сумму 107 миллионов рублей. В рамках оказанной поддержки закуплено 13 единиц оборудования для сфер металлообработки, медицины, изготовления бетона и бетонных изделий, производства пакетов и текстильной промышленности", - говорится в сообщении. Отмечается также, что по реализуемому в регионе правительством области нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" Региональным центром инжиниринга за 6 месяцев 2024 года оказано 16 комплексных услуг.
https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html
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ярославская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Ярославская область, Ярославская область, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Ярославская региональная лизинговая компания оказала услуги на 107 млн руб

© iStock.com / FG TradeПредприниматель за работой на производстве
Предприниматель за работой на производстве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / FG Trade
Предприниматель за работой на производстве
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Региональная лизинговая компания Ярославской области в этом году оказала услуги на 107 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сейчас в регионе зафиксировано более 246 тысяч субъектов МСП, включая ИП и самозанятых, и предприниматели могут получить помощь в продвижении своих услуг за рубеж. Учрежденный правительством области Центр экспорта Ярославской области в январе-июне оказал более 500 услуг субъектам МСП.
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15 августа, 10:33
"В Ярославской области предприниматели могут взять оборудование в лизинг по льготным ставкам. Это даст им возможность приобрести недостающее оснащение для разных направлений: металлообработки, медицины, текстильной отрасли и многого другого", – рассказал министр инвестиций и промышленности Александр Ольхов.
В правительстве региона подвели промежуточные итоги работы в этом направлении.
"Благодаря поддержке правительства области всего за первое полугодие 2024 года Региональная лизинговая компания оказала поддержку девяти получателям на сумму 107 миллионов рублей. В рамках оказанной поддержки закуплено 13 единиц оборудования для сфер металлообработки, медицины, изготовления бетона и бетонных изделий, производства пакетов и текстильной промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что по реализуемому в регионе правительством области нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" Региональным центром инжиниринга за 6 месяцев 2024 года оказано 16 комплексных услуг.
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Ярославская областьЯрославская областьМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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