https://ria.ru/20240816/ukrainets-1966517521.html

Украинец с российским паспортом получил 15 лет за работу на спецслужбы

Украинец с российским паспортом получил 15 лет за работу на спецслужбы - РИА Новости, 16.08.2024

Украинец с российским паспортом получил 15 лет за работу на спецслужбы

Украинец Георгий Табуев, получивший российский паспорт, рассказал РИА Новости, что он, будучи завербованным украинскими спецслужбами при переходе на российскую... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:15

2024-08-16T06:15

2024-08-16T06:16

россия

мариуполь

орел

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинец Георгий Табуев, получивший российский паспорт, рассказал РИА Новости, что он, будучи завербованным украинскими спецслужбами при переходе на российскую сторону в ноябре 2022 года, по их заданиям делал фотографии различных российских объектов и получал посылки с СВУ, но в итоге его задержали сотрудники ФСБ, а суд приговорил к 15 годам по статьям о госизмене и незаконном хранении взрывных устройств.Табуев - трижды судимый, после отбывания срока в восемь с половиной лет по наркотической статье, осужденный в Орле и экстрадированный отбывать наказание в Сумы, в ноябре 2022 года Табуев направился в Мариуполь через пункт пропуска в Васильевке. На одном из блок-постов к нему подошли два украинских военных, которые под угрозой расправы с близкими завербовали его. Уже в Мариуполе Табуев получил паспорт России и начал работать волонтером в благотворительном фонде "Колос". Зимой 2023 года ему начали поступать звонки от сотрудников украинских спецслужб с мелкими просьбами. "Мне писали, предлагали сходить по адресу, сфотографировать что-то", - рассказал Табуев. После нескольких просьб сфотографировать объекты его попросили забрать посылку. "Поехал за посылкой, мне написал этот контакт, который мне писал (раньше). Я спросил, что в посылке. "Лекарства", - написал (контакт - ред.)", - объяснил Табуев. По его словам, встреча проходила у подъезда жилого дома, чтобы не привлекать внимания. Коробку ему дал, как он утверждает, агент украинских спецслужб, в посылке был настенный вентилятор. Табуев пояснил, что в вентиляторе, как он понял, было "самодельное взрывное устройства". Его задержали сотрудники УФСБ России по ДНР в марте 2023 года, во время сборки самодельного взрывного устройства. Суд приговорил его к 15 годам строгого режима по статье 275 (государственная измена) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Георгий Табуев в содеянном раскаялся. "Совершенный мой поступок серьезно повлиял на мою дальнейшую жизнь, и перед тем как что-либо делать, мне стоило подумать, и если бы вернуть назад время, я бы не делал, того, что сделал", - объяснил Табуев.

https://ria.ru/20231205/data-1913870568.html

https://ria.ru/20240719/prigovor-1960813309.html

https://ria.ru/20240801/agent-1963389158.html

россия

мариуполь

орел

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россия, мариуполь, орел, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)