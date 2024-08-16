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На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ - РИА Новости, 16.08.2024
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Религия
 
14:39 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966606358.html
На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ
На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ - РИА Новости, 16.08.2024
На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:39
2024-08-16T14:39
религия
украина
россия
владимир вятрович
верховная рада украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу украинский парламентарий Владимир Вятрович. В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. "Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины", - приводит слова Вятровича местный телеканал "Прямой" в Telegram-канале. По его словам, на следующей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит данный законопроект, как и было обещано. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html
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украина, россия, владимир вятрович, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Владимир Вятрович, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ

Комитет Рады поддержал поправки к законопроекту о запрете канонической УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу украинский парламентарий Владимир Вятрович.
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
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"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины", - приводит слова Вятровича местный телеканал "Прямой" в Telegram-канале.
По его словам, на следующей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит данный законопроект, как и было обещано.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияВладимир ВятровичВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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