https://ria.ru/20240816/ukraina-1966606358.html

На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ

На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ - РИА Новости, 16.08.2024

На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:39

2024-08-16T14:39

2024-08-16T14:39

религия

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россия

владимир вятрович

верховная рада украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу украинский парламентарий Владимир Вятрович. В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. "Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины", - приводит слова Вятровича местный телеканал "Прямой" в Telegram-канале. По его словам, на следующей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит данный законопроект, как и было обещано. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html

https://ria.ru/20240813/minkultury-1966051279.html

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украина, россия, владимир вятрович, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь