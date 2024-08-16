На Украине одобрили законопроект, запрещающий УПЦ
Комитет Рады поддержал поправки к законопроекту о запрете канонической УПЦ
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал поправки к законопроекту о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил в пятницу украинский парламентарий Владимир Вятрович.
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
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"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательные поправки к законопроекту, который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины", - приводит слова Вятровича местный телеканал "Прямой" в Telegram-канале.
По его словам, на следующей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит данный законопроект, как и было обещано.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".