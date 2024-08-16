https://ria.ru/20240816/ukraina-1966580730.html

Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины

Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины - РИА Новости, 16.08.2024

Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины

Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:21

2024-08-16T13:21

2024-08-16T13:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928498399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62b2506f36a02c20a8d98592c0c729cb.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один поврежден", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240701/korabli-1956566661.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, воздушно-космические силы россии