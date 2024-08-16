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Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 16.08.2024 (обновлено: 13:34 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966580730.html
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:21
2024-08-16T13:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один поврежден", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240701/korabli-1956566661.html
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россия, украина, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины

Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины

© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar SarsenovУкраинский морской беспилотник Magura V5
Украинский морской беспилотник Magura V5 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov
Украинский морской беспилотник Magura V5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один поврежден", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушно-космические силы России
 
 
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