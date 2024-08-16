https://ria.ru/20240816/ukraina-1966580730.html
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:21
2024-08-16T13:21
2024-08-16T13:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928498399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62b2506f36a02c20a8d98592c0c729cb.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Силы и средства Черноморского флота и ВКС России уничтожили в течение недели три безэкипажных катера военно-морских сил Украины, один поврежден, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один поврежден", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240701/korabli-1956566661.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928498399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7062ba6f9e2489252dc72e986103785d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины
Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины