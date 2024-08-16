https://ria.ru/20240816/ukraina-1966574669.html

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 16.08.2024

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса

Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, сообщили в пятницу в минздраве страны. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:56

2024-08-16T12:56

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, сообщили в пятницу в минздраве страны. Владимир Зеленский 15 февраля подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине. "Вступил в силу закон, регулирующий оборот растений рода конопли для медицинских, промышленных и научных целей... Разрешено обращение каннабиса в медицинских целях. Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключены из перечня особо опасных веществ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в соцсети Facebook*. По информации ведомства, под лицензионный контроль будет подпадать вся цепь обращения медицинского каннабиса - от импорта или выращивания до отпуска пациенту в аптеке. "Каждая операция с медицинским каннабисом должна быть зарегистрирована в электронной системе в течение следующего дня после ее осуществления. В систему будет вноситься информация о производстве семян медицинского каннабиса, посеве, клонировании, посадке растений и посадочного материала, отправке образцов на лабораторное исследование, сборе растений, перевозке, покупке, изготовлении лекарств, уничтожении отходов, отпуске в аптеке", - пояснили в министерстве. В ведомстве отметили, что лекарства на основе каннабиса будут изготавливаться в аптеке, купить их можно будет только по электронному рецепту. Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240223/kannabis-1929192420.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html

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украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире