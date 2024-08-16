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Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966571198.html
Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться
Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться - РИА Новости, 16.08.2024
Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале в пятницу призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:38
2024-08-16T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале в пятницу призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и Мирнограда на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и призвал жителей эвакуироваться. "Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", - написала Безуглая. В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1963037578.html
https://ria.ru/20240717/bezuglaja-1960201818.html
красноармейск
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в мире, красноармейск, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Донецкая Народная Республика
Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться

Депутат Рады призвала жителей покинуть Красноармейск и Мирноград

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале в пятницу призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и Мирнограда на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность.
Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и призвал жителей эвакуироваться.
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"Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", - написала Безуглая.
В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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