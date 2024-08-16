https://ria.ru/20240816/ukraina-1966571198.html

Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться

Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться - РИА Новости, 16.08.2024

Депутат Рады призвала жителей Красноармейска и Мирнограда эвакуироваться

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале в пятницу призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:38

2024-08-16T12:38

2024-08-16T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале в пятницу призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и Мирнограда на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и призвал жителей эвакуироваться. "Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", - написала Безуглая. В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1963037578.html

https://ria.ru/20240717/bezuglaja-1960201818.html

красноармейск

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красноармейск, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, донецкая народная республика