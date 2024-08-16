https://ria.ru/20240816/ukraina-1966567160.html
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
На большей части Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.08.2024
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в пятницу на большей части Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:16
2024-08-16T12:16
2024-08-16T12:16
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пятницу на большей части Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 10.38 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской и Днепропетровской областях. В 12.01 ее объявили в Кировоградской, следом – в Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в 11 областях Украины, в том числе в Киевской