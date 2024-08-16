https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

"Сообщают о поджогах". СМИ рассказали о бунте на Украине

"Сообщают о поджогах". СМИ рассказали о бунте на Украине - РИА Новости, 16.08.2024

"Сообщают о поджогах". СМИ рассказали о бунте на Украине

Украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации, пишет Al Mayadeen. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:55

2024-08-16T11:55

2024-08-16T12:48

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации, пишет Al Mayadeen."Украинская полиция ежедневно сообщает о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает", — говорится в публикации.Как указали в статье, в основном машины поджигают украинские подростки и молодые люди, не желающие попасть под призыв. В материале также напомнили, что один из командиров ВСУ недавно предложил расстреливать тех, кто поджигает в тылу автомобили.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, владимир зеленский, политика