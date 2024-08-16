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Украина готовит удары по ядерным объектам России, рассказали военнопленные
Украина готовит удары по ядерным объектам России, рассказали военнопленные - РИА Новости, 16.08.2024
Украина готовит удары по ядерным объектам России, рассказали военнопленные
Украинские войска намерены атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС - в Курчатове и Энергодаре, такие данные получены от украинских военнопленных,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:59
2024-08-16T21:59
2024-08-16T22:23
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска намерены атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС - в Курчатове и Энергодаре, такие данные получены от украинских военнопленных, говорится в официальном заявлении УВД ВГА Харьковской области."Согласно оперативно полученной информации из военной среды, по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ – руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре", - сообщается в Telegram-канале УВД ВГА Харьковской области.Подлинность заявления РИА Новости подтвердила представитель ВГА администрации Харьковской области Анастасия Рублевская."Это вышло на официальном канале УВД ВГА. Нас не взломали, да, можно использовать (информацию - ред.)", - заявила она.В заявлении УВД ВГА Харьковской области также сообщается, что целью ударов ВСУ по ядерным объектам "является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины".Как подчеркивается в заявлении, киевским режимом "получена команда максимально поднять градус эскалации".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, В мире, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Украина готовит удары по ядерным объектам России, рассказали военнопленные
Данные от военнопленных: Украина планирует удары по ядерным объектам России