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В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 16.08.2024 (обновлено: 18:02 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/udar-1966630059.html
В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским
В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским - РИА Новости, 16.08.2024
В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским
Удар по гипермаркету "Галактика" в Донецке показывает, что киевский режим действительно является террористическим и фашистским, сообщил советник главы ДНР Игорь РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:13
2024-08-16T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по гипермаркету "Галактика" в Донецке показывает, что киевский режим действительно является террористическим и фашистским, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. &quot;Это показывает, что этот режим действительно террористический и фашистский в буквальном смысле этого слова. Почему? На фоне наших успехов на покровском, торецком, южно-донецком направлениях, в районе Константиновки, которая воздел Угледара находится, они (ВСУ – ред.) отрабатывают именно по мирному населению&quot;, - сказал Кимаковский в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;Он отметил, что рядом с торговым центром пострадало здание одной из больниц, где рядом есть детская поликлиника, о чем ВСУ не могли не знать. Кроме того, по информации советника главы ДНР, как часто это бывает, украинские войска после приезда экстренных служб мешают их работе с помощью беспилотников.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html
донецкая народная республика
донецк
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5
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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке
❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским

Советник главы ДНР Кимаковский назвал удар по гипермаркету в Донецке фашистским

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по гипермаркету "Галактика" в Донецке показывает, что киевский режим действительно является террористическим и фашистским, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
После удара ВСУ по гипермаркету в Донецке возбудили дело о теракте
Вчера, 16:09
«

"Это показывает, что этот режим действительно террористический и фашистский в буквальном смысле этого слова. Почему? На фоне наших успехов на покровском, торецком, южно-донецком направлениях, в районе Константиновки, которая воздел Угледара находится, они (ВСУ – ред.) отрабатывают именно по мирному населению", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"

Он отметил, что рядом с торговым центром пострадало здание одной из больниц, где рядом есть детская поликлиника, о чем ВСУ не могли не знать. Кроме того, по информации советника главы ДНР, как часто это бывает, украинские войска после приезда экстренных служб мешают их работе с помощью беспилотников.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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