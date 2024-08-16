https://ria.ru/20240816/udar-1966630059.html

В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским

В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским - РИА Новости, 16.08.2024

В ДНР назвали удар по гипермаркету в Донецке фашистским

Удар по гипермаркету "Галактика" в Донецке показывает, что киевский режим действительно является террористическим и фашистским, сообщил советник главы ДНР Игорь РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:13

2024-08-16T16:13

2024-08-16T18:02

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петровский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по гипермаркету "Галактика" в Донецке показывает, что киевский режим действительно является террористическим и фашистским, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. "Это показывает, что этот режим действительно террористический и фашистский в буквальном смысле этого слова. Почему? На фоне наших успехов на покровском, торецком, южно-донецком направлениях, в районе Константиновки, которая воздел Угледара находится, они (ВСУ – ред.) отрабатывают именно по мирному населению", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24"Он отметил, что рядом с торговым центром пострадало здание одной из больниц, где рядом есть детская поликлиника, о чем ВСУ не могли не знать. Кроме того, по информации советника главы ДНР, как часто это бывает, украинские войска после приезда экстренных служб мешают их работе с помощью беспилотников.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966629343.html

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Кадры горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке ❗️Новые кадры корреспондента РИА Новости, снятые у горящего после украинского удара ТЦ "Галактика" в Донецке. Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома. 2024-08-16T16:13 true PT1M10S

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в мире, донецкая народная республика, донецк, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины