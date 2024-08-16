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ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области
ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив, по предварительным данным, две установки РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:18
2024-08-16T10:18
2024-08-16T10:19
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив, по предварительным данным, две установки РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых структурах.В распоряжении РИА Новости оказалось видео нанесения удара, а также детонации боеприпасов и возгорания машин."Нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. По предварительным данным, уничтожено две единицы РСЗО HIMARS", - сказали в силовых структурах.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Искандером" пусковой установки РСЗО HIMARS в Сумской области, с помощью которой ВСУ обстреливали Курскую область, и опубликовало видео.
https://ria.ru/20240816/kanada-1966535574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по ВСУ в Сумской области, уничтожив две установки HIMARS