https://ria.ru/20240816/udar-1966537666.html

ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024

ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив, по предварительным данным, две установки РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:18

2024-08-16T10:18

2024-08-16T10:19

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив, по предварительным данным, две установки РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых структурах.В распоряжении РИА Новости оказалось видео нанесения удара, а также детонации боеприпасов и возгорания машин."Нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. По предварительным данным, уничтожено две единицы РСЗО HIMARS", - сказали в силовых структурах.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Искандером" пусковой установки РСЗО HIMARS в Сумской области, с помощью которой ВСУ обстреливали Курскую область, и опубликовало видео.

https://ria.ru/20240816/kanada-1966535574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность