В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"
Экс-разведчик Ханнинг призвал ФРГ требовать возместить убытки от подрыва СП
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
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"Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt.
Ранее в эфире он говорил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2" получила логистическую поддержку Варшавы.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.