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В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024
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02:18 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ubytki-1966509884.html
В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"
В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024
В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"
Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:18
2024-08-16T02:18
владимир зеленский
анджей дуда
россия
германия
польша
валерий залужный
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". "Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt. Ранее в эфире он говорил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2" получила логистическую поддержку Варшавы. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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владимир зеленский, анджей дуда, россия, германия, польша, валерий залужный, вооруженные силы украины, welt, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2
Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Россия, Германия, Польша, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Welt, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Северный поток — 2
В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"

Экс-разведчик Ханнинг призвал ФРГ требовать возместить убытки от подрыва СП

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
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"Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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02:02
Ранее в эфире он говорил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2" получила логистическую поддержку Варшавы.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Владимир ЗеленскийАнджей ДудаРоссияГерманияПольшаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныWeltЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокСеверный поток — 2
 
 
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