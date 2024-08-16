https://ria.ru/20240816/ubytki-1966509884.html

В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"

В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024

В ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"

Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:18

2024-08-16T02:18

2024-08-16T02:18

владимир зеленский

анджей дуда

россия

германия

польша

валерий залужный

вооруженные силы украины

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". "Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt. Ранее в эфире он говорил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов "Северного потока" и "Северного потока 2" получила логистическую поддержку Варшавы. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/antonov-1966508902.html

https://ria.ru/20240816/polyanskiy-1966506680.html

россия

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, анджей дуда, россия, германия, польша, валерий залужный, вооруженные силы украины, welt, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, северный поток — 2