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Туск не намерен баллотироваться в президенты Польши - РИА Новости, 16.08.2024
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11:50 16.08.2024 (обновлено: 12:18 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/tusk-1966560456.html
Туск не намерен баллотироваться в президенты Польши
Туск не намерен баллотироваться в президенты Польши - РИА Новости, 16.08.2024
Туск не намерен баллотироваться в президенты Польши
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах президента. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:50
2024-08-16T12:18
в мире
польша
дональд туск
анджей дуда
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах президента. До выборов президента Польши осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд. "Нет, я не буду кандидатом. Я не намерен быть кандидатом", - заявил Туск журналистам.Он добавил, что намерен продолжать работу на посту премьер-министра. "Я не намерен выставлять свою кандидатуру. Я хорошо себя чувствую на том месте, где я сейчас нахожусь. Мы поставили себе очень амбициозные цели и должны их достичь. Я чувствую себя компетентным на своем месте", - сказал Туск.Он заявил, что его партия "Гражданская коалиция" намерена представить своего кандидата на пост президента весной будущего года. "Решение о кандидате "Гражданской коалиции" мы должны принять перед Пасхой", - сказал премьер. Католическая пасха в 2025 году приходится на 20 апреля.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что именно Туск может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Кроме Туска различные политики в качестве потенциального кандидата на пост президента называли самого Сикорского, спикера сейма Шимона Холовню, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и ряд других политиков. Со стороны оппозиции называют также ряд потенциальных кандидатов, в том числе экс-премьеров Беату Шидло и Матеуша Моравецкого.
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954791621.html
https://ria.ru/20240610/polsha-1951884074.html
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в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, радослав сикорский
В мире, Польша, Дональд Туск, Анджей Дуда, Радослав Сикорский
Туск не намерен баллотироваться в президенты Польши

Премьер Польши Туск не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах президента

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах президента.
До выборов президента Польши осталось меньше года. Нынешний глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд.
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"Нет, я не буду кандидатом. Я не намерен быть кандидатом", - заявил Туск журналистам.
Он добавил, что намерен продолжать работу на посту премьер-министра. "Я не намерен выставлять свою кандидатуру. Я хорошо себя чувствую на том месте, где я сейчас нахожусь. Мы поставили себе очень амбициозные цели и должны их достичь. Я чувствую себя компетентным на своем месте", - сказал Туск.
Он заявил, что его партия "Гражданская коалиция" намерена представить своего кандидата на пост президента весной будущего года. "Решение о кандидате "Гражданской коалиции" мы должны принять перед Пасхой", - сказал премьер. Католическая пасха в 2025 году приходится на 20 апреля.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что именно Туск может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Кроме Туска различные политики в качестве потенциального кандидата на пост президента называли самого Сикорского, спикера сейма Шимона Холовню, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и ряд других политиков. Со стороны оппозиции называют также ряд потенциальных кандидатов, в том числе экс-премьеров Беату Шидло и Матеуша Моравецкого.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию Гражданская платформа, голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП
10 июня, 10:37
 
В миреПольшаДональд ТускАнджей ДудаРадослав Сикорский
 
 
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