https://ria.ru/20240816/tu-22m3-1966513353.html

Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб - РИА Новости, 16.08.2024

Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, остальных госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил в своем... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T04:02

2024-08-16T04:02

2024-08-16T04:15

иркутская область

ту-22м3

происшествия

игорь кобзев

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, остальных госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев."Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России", — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего летчика.У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.Как сообщили ранее в Минобороны, Ту-22М3 разбился вечером 15 августа при выполнении планового полета. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета. На земле разрушений нет.Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.

https://ria.ru/20240725/mi-28-1961856458.html

https://ria.ru/20240814/kirgizija-1966125247.html

иркутская область

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иркутская область, ту-22м3, происшествия, игорь кобзев, россия