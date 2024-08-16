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Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб - РИА Новости, 16.08.2024
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04:02 16.08.2024 (обновлено: 04:15 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/tu-22m3-1966513353.html
Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб
Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб - РИА Новости, 16.08.2024
Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб
Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, остальных госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил в своем... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:02
2024-08-16T04:15
иркутская область
ту-22м3
происшествия
игорь кобзев
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, остальных госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев."Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России", — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего летчика.У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.Как сообщили ранее в Минобороны, Ту-22М3 разбился вечером 15 августа при выполнении планового полета. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета. На земле разрушений нет.Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.
https://ria.ru/20240725/mi-28-1961856458.html
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иркутская область, ту-22м3, происшествия, игорь кобзев, россия
Иркутская область, Ту-22М3, Происшествия, Игорь Кобзев, Россия
Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

Губернатор Кобзев: один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

© Кадр видео из соцсетейМесто крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области
Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, остальных госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
«
"Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России", — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего летчика.
У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Как сообщили ранее в Минобороны, Ту-22М3 разбился вечером 15 августа при выполнении планового полета. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета. На земле разрушений нет.
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.
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Иркутская областьТу-22М3ПроисшествияИгорь КобзевРоссия
 
 
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