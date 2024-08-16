Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 16.08.2024 (обновлено: 17:00 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/tsb-1966630391.html
ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье
ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье - РИА Новости, 16.08.2024
ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье
ЦБ призвал кредиторов поддержать жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье, купленное в ипотеку, разрушено или повреждено, говорится в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:15
2024-08-16T17:00
экономика
россия
курская область
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ЦБ призвал кредиторов поддержать жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье, купленное в ипотеку, разрушено или повреждено, говорится в рекомендациях регулятора."В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", — подчеркнули в Банке России.Кроме того, кредитным организациям рекомендуется:ЦБ открыл горячую линию по всем вопросам ипотечных кредитов и оказания поддержки для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей:В этих трех регионах для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа попытались захватить часть территории Курской области.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240816/starovojt-1966631654.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, курская область, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Курская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье

ЦБ рекомендует поддержать ипотечников Белгородской, Брянской и Курской областей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ЦБ призвал кредиторов поддержать жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье, купленное в ипотеку, разрушено или повреждено, говорится в рекомендациях регулятора.
"В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", — подчеркнули в Банке России.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
Кроме того, кредитным организациям рекомендуется:
  • освободить на год от внесения ипотечных платежей без начисления процентов при частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению;
  • частично или полностью списывать долг в особо тяжелых жизненных ситуациях;
  • рассматривать в кратчайшие сроки заявления о реструктуризации задолженности, поступившие от жителей приграничных районов, эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, предоставлять им отсрочку по ипотеке на срок до года без начисления процентов;
  • гарантировать, что реструктуризация не ухудшит кредитную историю заемщика;
  • оповещать граждан о принятых решениях любыми доступными способами.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт
Вчера, 16:19
ЦБ открыл горячую линию по всем вопросам ипотечных кредитов и оказания поддержки для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей:
  • 8 495 771-44-20
  • 8 800 250-15-24
В этих трех регионах для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа попытались захватить часть территории Курской области.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
ЭкономикаРоссияКурская областьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала