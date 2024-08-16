https://ria.ru/20240816/tsb-1966630391.html

ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье

ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье - РИА Новости, 16.08.2024

ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье

ЦБ призвал кредиторов поддержать жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье, купленное в ипотеку, разрушено или повреждено, говорится в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:15

2024-08-16T16:15

2024-08-16T17:00

экономика

россия

курская область

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ЦБ призвал кредиторов поддержать жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье, купленное в ипотеку, разрушено или повреждено, говорится в рекомендациях регулятора."В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", — подчеркнули в Банке России.Кроме того, кредитным организациям рекомендуется:ЦБ открыл горячую линию по всем вопросам ипотечных кредитов и оказания поддержки для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей:В этих трех регионах для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа попытались захватить часть территории Курской области.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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экономика, россия, курская область, центральный банк рф (цб рф)