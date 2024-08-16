ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье
ЦБ рекомендует поддержать ипотечников Белгородской, Брянской и Курской областей
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ЦБ призвал кредиторов поддержать жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье, купленное в ипотеку, разрушено или повреждено, говорится в рекомендациях регулятора.
"В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", — подчеркнули в Банке России.
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Кроме того, кредитным организациям рекомендуется:
- освободить на год от внесения ипотечных платежей без начисления процентов при частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению;
- частично или полностью списывать долг в особо тяжелых жизненных ситуациях;
- рассматривать в кратчайшие сроки заявления о реструктуризации задолженности, поступившие от жителей приграничных районов, эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, предоставлять им отсрочку по ипотеке на срок до года без начисления процентов;
- гарантировать, что реструктуризация не ухудшит кредитную историю заемщика;
- оповещать граждан о принятых решениях любыми доступными способами.
ЦБ открыл горячую линию по всем вопросам ипотечных кредитов и оказания поддержки для жителей Курской, Брянской и Белгородской областей:
- 8 495 771-44-20
- 8 800 250-15-24
В этих трех регионах для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа попытались захватить часть территории Курской области.
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