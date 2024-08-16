https://ria.ru/20240816/trevoga-1966708674.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.08.2024

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:07

2024-08-16T23:07

2024-08-16T23:08

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 22.52 мск. При этом в Сумской, Полтавской и Харьковской области она звучит порядка часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240816/mid-1966708570.html

киев

россия

киевская область

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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины