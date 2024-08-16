https://ria.ru/20240816/tramp-1966668273.html
Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде
Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде - РИА Новости, 16.08.2024
Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о создании переходной команды, которая займется подготовкой к формированию его новой... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:18
2024-08-16T18:18
2024-08-16T18:18
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о создании переходной команды, которая займется подготовкой к формированию его новой администрации в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, говорится в обнародованном заявлении предвыборного штаба политика. "Мы намерены восстановить мощь, компетентность и здравый смысл в Овальном кабинете (Белого дома - ред.) Мы абсолютно уверены в том, что администрация Трампа - Вэнса будет готова к эффективному руководству страной с самого первого дня", - следует из заявления. Переходную команду возглавят два главных спонсора предвыборной кампании Трампа - бывший администратор Управления по делам малого бизнеса Линда Макмэхон и миллиардер Говард Лютник. Сенатор Джей Ди Вэнс, избранный на роль кандидата в вице-президенты от республиканцев, а также сыновья Трампа Дональд и Эрик назначены почетными председателями. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде
Штаб Трампа создаст переходную команду для формирования новой администрации
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о создании переходной команды, которая займется подготовкой к формированию его новой администрации в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, говорится в обнародованном заявлении предвыборного штаба политика.
"Мы намерены восстановить мощь, компетентность и здравый смысл в Овальном кабинете (Белого дома - ред.) Мы абсолютно уверены в том, что администрация Трампа - Вэнса будет готова к эффективному руководству страной с самого первого дня", - следует из заявления.
Переходную команду возглавят два главных спонсора предвыборной кампании Трампа - бывший администратор Управления по делам малого бизнеса Линда Макмэхон и миллиардер Говард Лютник. Сенатор Джей Ди Вэнс, избранный на роль кандидата в вице-президенты от республиканцев, а также сыновья Трампа Дональд и Эрик назначены почетными председателями.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис
, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго
.