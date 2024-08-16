https://ria.ru/20240816/tramp-1966668273.html

Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде

Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде - РИА Новости, 16.08.2024

Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о создании переходной команды, которая займется подготовкой к формированию его новой... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:18

2024-08-16T18:18

2024-08-16T18:18

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о создании переходной команды, которая займется подготовкой к формированию его новой администрации в случае победы на предстоящих в ноябре выборах, говорится в обнародованном заявлении предвыборного штаба политика. "Мы намерены восстановить мощь, компетентность и здравый смысл в Овальном кабинете (Белого дома - ред.) Мы абсолютно уверены в том, что администрация Трампа - Вэнса будет готова к эффективному руководству страной с самого первого дня", - следует из заявления. Переходную команду возглавят два главных спонсора предвыборной кампании Трампа - бывший администратор Управления по делам малого бизнеса Линда Макмэхон и миллиардер Говард Лютник. Сенатор Джей Ди Вэнс, избранный на роль кандидата в вице-президенты от республиканцев, а также сыновья Трампа Дональд и Эрик назначены почетными председателями. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024