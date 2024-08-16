https://ria.ru/20240816/tramp-1966533328.html

Часть охраны Байдена направили на защиту Трампа, пишут СМИ

Часть охраны Байдена направили на защиту Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024

Часть охраны Байдена направили на защиту Трампа, пишут СМИ

Секретная служба США перевела часть сотрудников команды охраны президента США Джо Байдена на обеспечение безопасности экс-президента США и кандидата от... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:50

2024-08-16T09:50

2024-08-16T09:50

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Секретная служба США перевела часть сотрудников команды охраны президента США Джо Байдена на обеспечение безопасности экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа после покушения, совершенного на него в июле, сообщает газета New York Times. "Секретная служба усилила обеспечение безопасности бывшего президента Дональда Трампа различными способами после покушения на него в прошлом месяце…, в частности, часть сотрудников охранной команды президента Байдена временно перебросили на защиту Трампа", - передает издание со ссылкой на источники. Отмечается, что данная мера не является стандартной практикой. Однако она стала необходимой из-за роста угрозы насилия в отношении Трампа и возможна благодаря сокращению числа поездок Байдена. Кроме того, Секретная служба также приняла решение использовать пуленепробиваемое стекло во время предвыборных выступлений Трампа на открытом воздухе. Покушение на экс-президента произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240724/tramp-1961744903.html

https://ria.ru/20240722/rezoljutsija-1961346733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа