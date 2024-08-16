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Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном - РИА Новости, 16.08.2024
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00:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/tramp-1966504759.html
Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном
Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном - РИА Новости, 16.08.2024
Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах Вашингтон будет "дружелюбен" с Ираном. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:46
2024-08-16T00:46
иран
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах Вашингтон будет "дружелюбен" с Ираном. "Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Мы будем дружелюбны с Ираном, я надеюсь. Может быть, но может и нет. Мы будем дружелюбными, я надеюсь. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, которую транслировали американские телеканалы. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Демократическая партия в ходе закрытых процедур в виртуальном формате поддержала Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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иран, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, в мире
Иран, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, В мире
Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном

Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет дружелюбен с Ираном

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах Вашингтон будет "дружелюбен" с Ираном.
"Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Мы будем дружелюбны с Ираном, я надеюсь. Может быть, но может и нет. Мы будем дружелюбными, я надеюсь. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, которую транслировали американские телеканалы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
США просят союзников убедить Иран снизить напряженность, пишут СМИ
13 августа, 07:44
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Демократическая партия в ходе закрытых процедур в виртуальном формате поддержала Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
 
ИранВашингтон (штат)СШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВ мире
 
 
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