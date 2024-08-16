https://ria.ru/20240816/tramp-1966504759.html

Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном

Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном - РИА Новости, 16.08.2024

Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах Вашингтон будет "дружелюбен" с Ираном. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:46

2024-08-16T00:46

2024-08-16T00:46

иран

вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах Вашингтон будет "дружелюбен" с Ираном. "Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Мы будем дружелюбны с Ираном, я надеюсь. Может быть, но может и нет. Мы будем дружелюбными, я надеюсь. Но они не могут обладать ядерным оружием", - сказал Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, которую транслировали американские телеканалы. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Демократическая партия в ходе закрытых процедур в виртуальном формате поддержала Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240813/iran-1965843394.html

иран

вашингтон (штат)

сша

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иран, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, в мире