https://ria.ru/20240816/toretsk-1966599465.html

ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР

ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024

ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР

Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:17

2024-08-16T14:17

2024-08-16T14:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

торецк

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.По его словам, основные успехи российских военных сейчас на Торецком и Покровском направлениях."Во-первых, серьезное противодействие оказали противнику в районе двух шахт - Северная и им. Артема, с которых он вел корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счет глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали все, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьезно вперед. Более того, хочу сказать, там сейчас ведется закрепление наших позиций", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html

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торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, торецк, безопасность