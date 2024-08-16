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ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР
Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:17
2024-08-16T14:17
2024-08-16T14:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
торецк
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.По его словам, основные успехи российских военных сейчас на Торецком и Покровском направлениях."Во-первых, серьезное противодействие оказали противнику в районе двух шахт - Северная и им. Артема, с которых он вел корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счет глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали все, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьезно вперед. Более того, хочу сказать, там сейчас ведется закрепление наших позиций", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, торецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Торецк, Безопасность
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР
Советник главы ДНР: ВС России серьезно продвинулись в районе Торецка