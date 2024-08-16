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ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 16.08.2024 (обновлено: 14:29 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/toretsk-1966599465.html
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР
Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:17
2024-08-16T14:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
торецк
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.По его словам, основные успехи российских военных сейчас на Торецком и Покровском направлениях."Во-первых, серьезное противодействие оказали противнику в районе двух шахт - Северная и им. Артема, с которых он вел корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счет глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали все, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьезно вперед. Более того, хочу сказать, там сейчас ведется закрепление наших позиций", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, торецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Торецк, Безопасность
ВС России продвинулись в районе Торецка, заявили в ДНР

Советник главы ДНР: ВС России серьезно продвинулись в районе Торецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России серьезно продвинулись вперед в районе Торецка в ДНР, закрепляют свои позиции, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
По его словам, основные успехи российских военных сейчас на Торецком и Покровском направлениях.
"Во-первых, серьезное противодействие оказали противнику в районе двух шахт - Северная и им. Артема, с которых он вел корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счет глубоких охватов этих шахт. Наши бойцы сделали все, чтобы в этом районе наши позиции продвинулись достаточно серьезно вперед. Более того, хочу сказать, там сейчас ведется закрепление наших позиций", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФТорецкБезопасность
 
 
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