https://ria.ru/20240816/times-1966548006.html

СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии

СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии - РИА Новости, 16.08.2024

СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии

Ряд украинских военных, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались в Британии ведению боев в городских условиях,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:18

2024-08-16T11:18

2024-08-16T11:18

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

курская область

авдеевка

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд украинских военных, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались в Британии ведению боев в городских условиях, сообщает газета Times. В статье рассказывается об украинском военном Адаме, подразделение которого было задействовано в нападении на РФ. Отмечается, что до этого оно принимало участие в боях у Авдеевки и Харькова. "За месяц до того, как их отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию, где они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами", - пишет газета. По данным издания, основное внимание при обучении уделялось рейдам на высотные здания. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/drg-1966543559.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966529884.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html

россия

курская область

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, курская область, авдеевка, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире