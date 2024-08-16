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СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/times-1966548006.html
СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии
СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии - РИА Новости, 16.08.2024
СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии
Ряд украинских военных, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались в Британии ведению боев в городских условиях,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:18
2024-08-16T11:18
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
курская область
авдеевка
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд украинских военных, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались в Британии ведению боев в городских условиях, сообщает газета Times. В статье рассказывается об украинском военном Адаме, подразделение которого было задействовано в нападении на РФ. Отмечается, что до этого оно принимало участие в боях у Авдеевки и Харькова. "За месяц до того, как их отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию, где они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами", - пишет газета. По данным издания, основное внимание при обучении уделялось рейдам на высотные здания. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/drg-1966543559.html
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россия
курская область
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россия, владимир путин, курская область, авдеевка, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Курская область, Авдеевка, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: военные ВСУ до нападения на Россию обучались городским боям в Британии

Times: ВСУ за месяц до нападения на Россию обучались городским боям в Британии

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд украинских военных, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались в Британии ведению боев в городских условиях, сообщает газета Times.
В статье рассказывается об украинском военном Адаме, подразделение которого было задействовано в нападении на РФ. Отмечается, что до этого оно принимало участие в боях у Авдеевки и Харькова.
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"За месяц до того, как их отправили в Курскую область, некоторые члены подразделения были направлены в Англию, где они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами", - пишет газета.
По данным издания, основное внимание при обучении уделялось рейдам на высотные здания.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинКурская областьАвдеевкаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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