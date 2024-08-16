Рейтинг@Mail.ru
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 16.08.2024 (обновлено: 14:59 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/terroristy-1966609406.html
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.08.2024
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:49
2024-08-16T14:59
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ростов-на-дону
кира ярмыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745510153_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a0379025622f5f8e3da0088bf5c07118.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 3. Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р. , г. Ростов-на-Дону... 39. Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745510153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f393bbcaffa95addc496978075a136e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ростов-на-дону, кира ярмыш
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Ростов-на-Дону, Кира Ярмыш
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов

Кира Ярмыш и Мария Певчих внесены в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКира Ярмыш*
Кира Ярмыш* - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кира Ярмыш*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 3. Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р. , г. Ростов-на-Дону... 39. Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Активист попросил Минюст включить Лебедева в реестр иноагентов
8 августа, 12:32
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Ростов-на-ДонуКира Ярмыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала