https://ria.ru/20240816/terroristy-1966609406.html

Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов

Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.08.2024

Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов

Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:49

2024-08-16T14:49

2024-08-16T14:59

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

ростов-на-дону

кира ярмыш

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 3. Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р. , г. Ростов-на-Дону... 39. Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html

ростов-на-дону

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2024

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ростов-на-дону, кира ярмыш