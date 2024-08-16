https://ria.ru/20240816/terroristy-1966609406.html
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.08.2024
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:49
2024-08-16T14:49
2024-08-16T14:59
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ростов-на-дону
кира ярмыш
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кира Ярмыш* и Мария Певчих* (признаны иноагентами) внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 3. Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г.р. , г. Ростов-на-Дону... 39. Певчих Мария Константиновна, 15.08.1987 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html
ростов-на-дону
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ростов-на-дону, кира ярмыш
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Ростов-на-Дону, Кира Ярмыш
Ярмыш* и Певчих* внесены в перечень террористов и экстремистов
Кира Ярмыш и Мария Певчих внесены в перечень террористов и экстремистов