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В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
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12:58 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html
В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область
В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область
Украина лишится еще большего числа территорий после атаки на Курскую область, поскольку туда были стянуты все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:58
2024-08-16T12:58
в мире
курская область
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина лишится еще большего числа территорий после атаки на Курскую область, поскольку туда были стянуты все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные участки фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Вместо того, чтобы принять июньское предложение (Владимира Путина о начале переговоров. — Прим. ред.), хотя и не очень выгодное для Украины, сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что не понимает, почему Владимир Зеленский отдал приказ начать рейд на Курскую область. По его мнению, в этом не было никакого стратегического смысла.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240816/proschet-1966558141.html
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в мире, курская область, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Курская область, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область

Офицер Дэвис: Украина потеряет еще больше территорий после атаки под Курском

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина лишится еще большего числа территорий после атаки на Курскую область, поскольку туда были стянуты все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные участки фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Вместо того, чтобы принять июньское предложение (Владимира Путина о начале переговоров. — Прим. ред.), хотя и не очень выгодное для Украины, сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов", — отметил он.
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Дэвис подчеркнул, что не понимает, почему Владимир Зеленский отдал приказ начать рейд на Курскую область. По его мнению, в этом не было никакого стратегического смысла.
Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом Ланцет, в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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В миреКурская областьУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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