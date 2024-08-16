В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область
Офицер Дэвис: Украина потеряет еще больше территорий после атаки под Курском
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина лишится еще большего числа территорий после атаки на Курскую область, поскольку туда были стянуты все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные участки фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Вместо того, чтобы принять июньское предложение (Владимира Путина о начале переговоров. — Прим. ред.), хотя и не очень выгодное для Украины, сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов", — отметил он.
Дэвис подчеркнул, что не понимает, почему Владимир Зеленский отдал приказ начать рейд на Курскую область. По его мнению, в этом не было никакого стратегического смысла.
Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.