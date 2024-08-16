https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html

В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область

В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

В США раскрыли, что потеряет Украина после атаки на Курскую область

Украина лишится еще большего числа территорий после атаки на Курскую область, поскольку туда были стянуты все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:58

2024-08-16T12:58

2024-08-16T12:58

в мире

курская область

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина лишится еще большего числа территорий после атаки на Курскую область, поскольку туда были стянуты все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные участки фронта, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Вместо того, чтобы принять июньское предложение (Владимира Путина о начале переговоров. — Прим. ред.), хотя и не очень выгодное для Украины, сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что не понимает, почему Владимир Зеленский отдал приказ начать рейд на Курскую область. По его мнению, в этом не было никакого стратегического смысла.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240816/proschet-1966558141.html

https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html

курская область

украина

россия

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